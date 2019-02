Dopo le polemiche sull’incidente, il principe Filippo ha rinunciato alla patente

Lo scorso mese di gennaio era rimasto coinvolto in un incidente presso la tenuta reale di Sandringham. In quella circostanza, il principe Filippo era rimasto accecato da un raggio di sole che gli aveva fatto perdere il controllo della sua Land Rover Freelander.

Le conseguenze per fortuna non sono state tragiche: il marito della regina Elisabetta, dopo aver innescato la collisione, si è ribaltato, ma ha avuto modo di uscire dal suo mezzo cavandosela solo con un brutto spavento. Conseguenze più gravi ha riportato invece la controparte, rappresentata per la precisione da due donne che sopraggiungevano e che non hanno potuto fare molto per evitare l’impatto.

Una delle due ha infatti lamentato la frattura del polso, l’altra invece qualche escoriazione al ginocchio. Con loro era anche presente un bambino di soli 9 mesi, miracolosamente illeso. A distanza di una settimana, il principe Filippo ha poi chiesto scusa inviando una lettera in cui si è firmato in calce ad un testo stampato.

L’incidente ha immediatamente sollevato un acceso dibattito sull’opportunità di rinnovare la patente alle persone anziane. Attualmente in Gran Bretagna è necessario sottoporsi a delle visite mediche al raggiungimento dei 70 anni di età. Per qualcuno la norma andrebbe inasprita, al solo fine di evitare casi analoghi a quello in cui è incorso il Duca di Edimburgo. Nel caso poi del sovrano, evidente clamore ha destato anche il fatto che fosse al volante da solo, privo dunque di qualsiasi assistenza a tutela della sua persona.

E proprio in ragione delle polemiche che sono sorte a seguito di questo incidente, da Buckingham Palace hanno fatto sapere che il principe Filippo ha deciso di rinunciare alla patente di guida. Come si può evincere dal documento reso pubblico dallo staff della casa regnante inglese, “dopo un’attenta considerazione, il Duca di Edimburgo ha preso la decisione di consegnare volontariamente la sua patente di guida”.