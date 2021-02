Dopo le gravi accuse di Alda D’Eusanio, Laura Pausini pubblica un post

Laura Pausini non ha commentato direttamente le parole gravissime di Alda D’Eusanio sul conto del suo compagno storico, il produttore e chitarrista Paolo Carta. La loro è stata una storia lunga e appassionata, culminata con la nascita, otto anni fa, della figlia Paola. La cantante ha affidato le sue dichiarazioni all’ufficio stampa, che ha diramato anche l’annuncio della decisione di Laura di denunciare la D’Eusanio.

Sul seguitissimo profilo Instagram della Pausini, invece, non v’è traccia dello scandalo dello scorse ore, né affermazioni che possono essere ricondotte alle esternazioni avvenute nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Nonostante ciò, Laura Pausini deve aver deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa perché qualche ora fa ha pubblicato uno scatto che la dice lunga sulla sua serenità familiare.

Laura Pausini raggiante in foto con la figlia Paola e il compagno Paolo

In occasione degli otto anni della loro unica figlia, Paola, la cantante e il compagno Paolo Carta – che è a tutti gli effetti la parte lesa, visto che è stato accusato di essere un violento e di picchiare la compagna – hanno postato una foto che li ritrae insieme, abbracciati e sorridenti. La classica famiglia da spot del Mulino Bianco, insomma, con una serenità invidiabile.

E del resto per Laura e Paolo è sempre stato così: la coppia negli anni si è mostrata molto affiatata, non c’è mai stata una crisi e anzi la loro unione indistruttibile è tra le più invidiabili nel mondo dello spettacolo. Anche per questo motivo, nessuno ha creduto neanche per un attimo alle parole della D’Eusanio, che evidentemente ha riportato (credendoci forse lei stessa) dei pettegolezzi maligni e infondati di quelli che spesso circolano negli ambienti dello spettacolo, dove l’invidia è più diffusa di quanto si possa pensare.

Ma nel giorno del compleanno di Paola, per Laura Pausini e il suo compagno i pettegolezzi sono lontanissimi: conta solo la verità della loro unione e la solidità della splendida famiglia che sono riusciti a costruire.