Dopo le confessioni di Luca Vismara sul conto di Tommaso Zorzi, esce allo scoperto Kevin: "Quelle sere a casa sua"

Tommaso Zorzi è chiuso da ormai 4 mesi nella casa del “Grande Fratello Vip” e fuori, sul suo conto, sono state dette e si dicono diverse cose. L’influencer è entrato in casa single e ha instaurato una profonda amicizia con Francesco Oppini. Dopo che quest’ultimo ha abbandonato il gioco a causa del prolungamento dello stesso, Zorzi ha ammesso di essersi in realtà innamorato di lui.

Francesco fuori è fidanzato con Cristina e tra i due rimarrà sicuramente una bella amicizia. Nelle ultime ore però, diverse tresche intrattenute da Tommy, prima di entrare nella casa, stanno venendo fuori. Luca Vismara, ex concorrente di “Amici”, durante “Ciao 2020 Io Esco” ha ammesso di essersi visto più volte con Zorzi, proprio poco prima che l’influencer entrasse nella casa più spiata d’Italia.

Ciò ha suscitato la reazione di Kevin, un omaccione muscoloso milanese, il quale dopo aver udito le parole di Vismara ha contattato la redazione di “Biccy.it“, confessando di essere stato in realtà lui l’ultimo uomo che Tommaso ha visto prima di intraprendere l’esperienza del “Grande Fratello Vip”. Kevin ha dichiarato che poco prima della reclusione dell’influencer, i due uscivano insieme tutte le sere e per tale ragione gli è sembrato un po’ strano che Vismara avesse fatto quelle asserzioni.

Kevin ha poi raccontato di aver conosciuto Zorzi questa estate a Milano e da lì i due hanno iniziato a seguirsi sui social e a parlare un po’ e la sera stessa si sono incontrati. Il racconto del ragazzo è diventato poi più dettagliato e soprattutto ha rilevato la palese attrazione esistente tra lui e il gieffino, raccontando poi dei loro incontri milanesi.

“Ci siamo visti tutte le sere a casa sua. Sapevo che sarebbe entrato al Grande Fratello ed infatti l’ho frequentato tutto quel periodo fino al giorno in cui lui è partito per Roma. Abbiamo continuato a sentirci perché lui il cellulare lo aveva, quindi davvero fino all’ultimissimo ci siamo sentiti. Io non gli ho detto ‘ti aspetto’ perché non mi andava di fare promesse, dato che era un flirt“, ha asserito Kevin a proposito della sua frequentazione con Tommaso Zorzi.

Luca Vismara ha ammesso che qualora Tommaso, una volta terminata l’esperienza nella casa del “Grande Fratello Vip”, volesse riprovarci, lui sarebbe ben lieto di farlo. Il suo racconto va a contrapporsi con quello di Kevin. Chi dei due mente? Che Zorzi li vedesse in contemporanea? Sicuramente il gieffino potrà far luce sulla questione, nel mentre si vive la sua esperienza e quando uscirà, si vedrà.