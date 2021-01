Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, sta passando davvero un periodo d’oro. Non solo dal punto di vista lavorativo, visto che ha appena cominciato una nuova avventura come maestra di canto ad Amici di Maria De Filippi, ma anche dal punto di vista sentimentale. Single da pochi mesi, la cantante di Genova si è nuovamente fidanzata. E anche stavolta si tratta di un uomo che appartiene al suo stesso mondo lavorativo.

Si tratta infatti di Andrea Di Carlo, manager e autore televisivo titolare della Adc Management. Ed è proprio lui ad assistere personalmente Arisa nei suoi vari impegni lavorativi, compreso quello più recente nel talent show di Canale 5. Nel mese di ottobre, la cantante aveva chiuso la relazione con Lorenzo Zambelli, suo ex manager, con cui è stata fidanzata per nove anni. Prima ancora di Lorenzo, c’era Giuseppe Anastasi, famoso per essere l’autore di molte canzoni di successo di Arisa.

Arisa è di nuovo innamorata: lui è il manager e produttore Andrea Di Carlo

Insomma, Arisa come si suol dire non ha paura di “portarsi il lavoro a casa”, e anzi sembra fermamente convinta del fatto che amore e professione viaggino sullo stesso binario. A giudicare dal successo avuto sinora, nel suo caso questo connubio è davvero vincente. A mettere per primo la pulce nell’orecchio dei telespettatori e dei fan di Arisa, è stato Rudy Zerbi, suo amico e collega ad Amici.

Il celebre produttore musicale, infatti, qualche puntata fa si è lasciato sfuggire che la nuova maestra di canto si era fidanzata. “Io non ho il fidanzato proprio ufficialmente. Aspetta un attimo. Non dire le cose mie” gli aveva risposto Arisa. Tuttavia a smentirla un paio di giorni dopo ci aveva pensato proprio il suo Andrea.

Di Carlo ha infatti ufficializzato la relazione pubblicando su Instagram due foto assieme alla fidanzata, di cui sembra davvero molto innamorato. Nella prima foto la bacia, nella seconda la abbraccia teneramente in ascensore. Insomma, sul fatto che Arisa sia nuovamente innamorata non ci sono dubbi e a ulteriore conferma di ciò, di recente la nuova coppia è stata paparazzata insieme mentre passeggiava per le vie di Roma.