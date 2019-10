Dopo la mancata partecipazione a "Pechino Express", Luca Onestini risponde alla Casalegno

Durante la messa in onda di “Vite da copertina“, il programma in onda tutti i giorni su TV8 e condotto da Giovanni Ciacci e Elenoire Casalegno, quest’ultima aveva spiegato la motivazione che avrebbe spinto Luca Onestini e la sua fidanzata Ivana Mrazova a non partecipare all’ottava edizione di “Pechino Express”.

Secondo la Casalegno, i due fidanzati che si sono conosciuti all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“, diventando dapprima amici e poi compagni, avrebbero rinunciato alla partecipazione al reality in onda su rai 2 e condotto da Costantino Della Gherardesca proprio quando tutto sembrava pronto, perchè Luca non avrebbe voluto abbandonare il suo lavoro sui social per un mese.

Onestini avrebbe ritenuto essere più proficuo il guadagno ottenuto lavorando grazie ai social network rispetto alla partecipazione a “Pechino Express“. La sua fidanzata Ivana lo ha seguito a ruota, appoggiando la scelta di rinunciare a prendere parte al programma. Dopo la motivazione svelata dalla Casalegno, Luca le ha risposto.

Attraverso delle Instagram stories, Onestini, che è conosciuto dal grande pubblico per aver preso parte a “Uomini e Donne“, come corteggiatore prima e come tronista poi, ha dichiarato: “Io non rispondo mai, però quando uno si permette di andare in televisione e dire delle tonterias pubblicamente è giusto che venga sp****o“.

Luca ha poi rincarato la dose, asserendo: “Dovete sapere che in questo settore ci sono persone che non sono per niente professionali, ad esempio, la signora in questione, ha fatto solo una figura di m***a“. Insomma Onestini non ha preso affatto bene le affermazioni della Casalegno, scagliandosi contro di lei e utilizzando parole forti.

Che la Casalegno abbia deciso a sua volta di rispondergli, alimentando di fatto ancor di più questa vicenda? Non resta che attendere eventuali sviluppi. Di sicuro chi non si è ancora esposta è Ivana, che in merito alla questione ha deciso di non dire la sua, per il momento.