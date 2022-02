Dopo il tumore e la chemio, Carolina Marconi lotta contro il Covid

Non c’è pace per Carolina Marconi, amatissima modella e protagonista del Grande Fratello Vip 2 che da poco ha vinto un brutto tumore al seno di cui si è accorta per puro caso, nel corso di un controllo di routine. Dopo l’intervento e una lunga chemioterapia che l’ha portata a perdere tutti i capelli, la Marconi pensava di aver chiuso definitivamente questo momento a dir poco tremendo della sua vita.

E invece per lei c’era ancora da lottare, perché ha scoperto di essere positiva al Covid-19. Non solo, perché pur avendo fatto tutte e tre le dosi di vaccino, il virus non è stato asintomatico, né tanto meno una passeggiata. E la stessa Carolina ci ha tenuto a far saper che il Covid è molto diverso da una semplice influenza.

Carolina Marconi e la lotta contro il Covid: l’ha scofitto come il tumore

Forse perché duramente provato dalla chemioterapia, che ha debilitato l’organismo e abbassato le difese immunitarie, il corpo di Carolina Marconi una volta esposto al virus del Covid ha contratto la malattia nonostante il vaccino. E i sintomi non si sono fatti attendere. L’ex gieffina ha fatto sapere ai suoi followers su Instagram di aver avuto per giorni e giorni dei forti dolori alle osse e un mal di testa costante, lancinante e diverso dal normale mal di testa.

La Marconi per diversi giorni ha avuto anche la febbre ed è stata costretta a letto. “Sono stati giorni davvero brutti” ha fatto sapere ora che il peggio sta passando, “per fortuna avevo le tre dosi di vaccino”. Insomma, un’altra dura prova superata per questa grande donna che dopo il cancro ha trovato la forza di scrivere un libro sulla sua rinascita.

Si tratta di un testo autobiografico dal titolo “Sempre con il sorriso”, che racconta la scoperta e la lotta alla malattia. Carolina Marconi l’ha presentato di recente a “Verissimo”, poco prima che risultasse positiva al Coronavirus.