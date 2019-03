L’esibizione di Lady Gaga e Bradley Copper nel brano “Shallow“, colonna sonora del film “A star is born“, è stato definito uno dei momenti più emozionanti della 91esima edizione degli Academy Awards ed è stato anche il momento più chiacchierato, facendo crescere ancor di più il gossip che già circolava da tempo, in cui si vociferava della nascita di una reale storia d’amore tra i due protagonisti.

Su questo argomento sono stati scritti numerosi articoli, con vari ipotesi, il web si è divertito a creare vari meme, ma i diretti interessati, finora, non avevano speso neanche una parola per confermare o smentire quanto circolava su di loro. Ora, però, a mettere un punto alla vicenda ci ha pensato Lady Gaga, ospite di Jimmy Kimmel, rivelando tutta la verità. L’intervista è durata pochi minuti, ma è bastata per fare chiarezza sulla vicenda.

Come prima cosa le è stato chiesto come sta vivendo questi giorni, dopo una vittoria così importante, domanda alla quale Lady Gaga ha risposto affermando che sta vivendo un momento incredibilmente bello, frutto di tanto lavoro; quando hanno annunciato il suo nome come vincitrice, si è vista scorrere davanti tutta la sua carriera e ha ribadito ancora una volta, come già fatto nel discorso di ringraziamento, che se si lavora duramente e non ci si arrende mai, si può ottenere tutto ciò che si vuole.

Poi finalmente il conduttore ha toccato l’argomento dell’esibizione con Bradley Cooper, chiedendole cosa stesse accadendo tra di loro. Lady Gaga, come prima cosa, ha dichiarato: “I social media sono la toilette di internet. Ciò che è stato fatto alla cultura pop è abissale”.

Poi aggiunge che l’esibizione è stata solo il frutto di una settimana di lavoro insieme al collega. Ogni movimento sul palco è stato ben studiato, dalla camminata allo scambio di sguardi. Infine, conclude dicendo che “Shallow” è una canzone d’amore e il film “A star is born” è un film d’amore, quindi se sul quel palco sono riusciti a trasmettere quel sentimento, vuol dire che hanno svolto bene il loro lavoro di artisti.