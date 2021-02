Dopo Bettarini anche Filippo Nardi e Salvo attaccano duramente Signorini: "Sono indignato"

Un post che ha fatto in pochissime ore il giro del web, quella dedica di indignazione da parte dell’ex calciatore Stefano Bettarini, destinata al conduttore dell’attuale “Grande Fratello Vip“, Alfonso Signorini. Una lettera che sembra oltremodo sentita, ricolma di rimproveri nei confronti del conduttore, per il suo atteggiamento, a detta di Bettarini, ingiusto e poco professionale.

In molti infatti ricorderanno di certo la brevissima avventura di Bettarini nella casa del GF Vip, squalificato nel giro di pochi giorni a causa di una bestemmia detta in maniera del tutto involontaria, ma abbastanza grave da generare una squalifica per direttissima. Fin qui nulla da obbiettare da parte dell’ex calciatore, fino ad oggi, quando ha poi appreso la notizia della mancata squalifica di Alda D’Eusanio dopo la sua frase infelice a sfondo razzista.

La rabbia di Bettarini e l’appoggio di Nardi e Veneziano

Ecco infatti alcuni stralci del post di Bettarini destino al conduttore del reality: “Atteggiamento di una bassezza infinita, ma d’altronde lo so, ti piace vincere facile. Ci si confronta con gli stessi strumenti. Ma questo vale per chi ha le palle! Infine hai riempito pagine e pagine di una TV orrenda“.

In ultimo l’ex calciatore, ha poi concluso che non parteciperà a nessuna edizione del GF Vip, fin quando ci sarà lui al timone. A dare manforte alla lettera di Stefano, ci pensano altri due personaggi che hanno subito lo stesso destino di Bettarini, si parla infatti di Filippo Nardi e Salvo Veneziano.

Anche loro hanno subito l’inesorabile scure della squalifica, a seguito di frasi e atteggiamenti poco consoni alle regole dello show. Ecco cosa ha infatti risposto Nardi al post di Bettarini: “Sono pienamente d’accordo con te. Grande delusione“, per poi dire la sua anche Salvo: “Sono indignato per le parole del conduttore“. Intanto Signorini, dal canto suo, sembra che preferisca non rispondere alle parole degli ex partecipanti al reality, molto probabilmente per evitare di generare ulteriori bufere mediatiche.