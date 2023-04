Dopo 6 anni, è finita tra Taylor Swift e Joe Alwyn: perché si sono lasciati

Mentre la cantante è in viaggio in un imponente tour di concerti, è arrivata la notizia che Taylor Swift e Joe Alwyn si sono lasciati dopo sei anni di frequentazione, come confermato da fonti vicine ai due ad i media americani. La notizia arriva proprio mentre circolavano voci al riguardo della loro relazione, dato che l’attore non era ancora stato avvistato a nessuno dei concerti finora solti nel corso del tour “Eras”.

Nel corso di questi anni, la coppia ha mantenuto sempre un grande riserbo sulla loro relazione, nonostante la Swift sia una delle popstar più famose al mondo. La 33enne, vincitrice di numerosi Grammy, e l’attore inglese 32enne avevano iniziato a frequentarsi nel 2016 dopo la rottura della cantante con l’attore Tom Hiddleston. La Swift aveva conosciuto per la prima volta sia Hiddleston che Alwyn durante il MET Gala di quell’anno.

Dal loro primo avvistamento in pubblico ad inizi del 2017, i due sono stati inseparabili, anche se hanno sempre vissuto nel massimo riserbo la loro relazione. Taylor e Joe avevano legato grazie alla loro passione per l’arte e la creatività, e negli anni Taylor ha inciso 10 brani co-scritti e co-prodotte da Joe tramite lo pseudonimo William Bowery.

Cosa ha portato alla rottura della coppia, dopo sei anni insieme? Fonti vicine ai due hanno rivelato che la fine della relazione risale a qualche settimana fa, e che è stata causata da “differenze tra le loro personalità“. “Hanno avuto momenti difficili in passato e hanno sempre risolto le cose, quindi gli amici hanno pensato che si sarebbero presi un po’ di tempo separati, ma alla fine sarebbero tornati insieme“, dice la fonte, spiegando che questa volta i due si sono resi conto che non erano fatti l’uno per l’altra.

La fonte spiega che i due avevano molte cose in comune, ma si sono innamorati proprio nel periodo in cui la cantante si era presa una pausa dall’esposizione mediatica e le pesantissime critiche alla quale era stata sottoposta in seguito alla pubblica faida con Kanye West e Kim Kardashian, nel periodo in cui la star lavorava ala registrazione dell’album “Reputation”.

In seguito è arrivata la pandemia, che li ha portati al lock down insieme ed ha dato loro la possibilità di continuare a mantenere la loro relazione in isolamento. “Lui non la conosceva davvero al di fuori di quella bolla“, spiega la fonte, aggiungendo che l’attore de “La favorita” non era a suo agio con il livello di fama della cantante.