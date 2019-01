Dopo 12 anni, Paris Hilton e Kim Kardashian sono tornate ad essere amiche

Per anni la loro vita mondana ha catalizzato l’attenzione degli amanti dei gossip. Poi, quasi d’improvviso, l’amicizia tra Paris Hilton e Kim Kardashian è naufragata, innescando una serie di dichiarazioni poco concilianti da parte di entrambe.

Ora però, a distanza di quasi 12 anni da quei fatti, l’influencer e la ricca ereditiera hanno deciso di sotterrare l’ascia di guerra. A quanto pare, le due celebrità d’oltreoceano hanno avuto modo di ricucire uno strappo che le aveva allontanate nel lontano 2007. All’epoca Paris Hilton era una delle donne più chiacchierate del mondo, mentre Kim Kardashian era per lo più sconosciuta. Oggi i ruoli si sono pressoché invertiti, grazie soprattutto all’abilità della Kardashian nel saper sfruttare la propria immagine sui social network.

Le due grandi amiche, che condividevano gran parte del loro tempo tra party e feste di ogni genere, sono state per lungo tempo una facile preda dei paparazzi. A mettere fine alla loro amicizia è stata la diffusione di un video hot, in cui protagonista figurava proprio la Kardashian. A postarlo sarebbe stata la sua amica, infuriata per aver scoperto la relazione clandestina che intercorreva tra il suo ex e Kim.

Da quel momento le due non si sono più parlate, anche se non sono mancate le frecciatine pubblicate sui social media. Storica rimarrà la dichiarazione della pronipote di Conrad Hilton, che paragonò il sedere della Kardashian ad una scodella di fiocchi di latte dentro ad un sacco dell’immondizia.

Dopo il gelo degli ultimi anni, tra le due è finalmente tornato il sereno. Proprio in occasione del nuovo anno, le due star hanno postato foto e video in cui compaiono insieme abbracciate, oltre che divertite in sella ad uno slittino. E nello stesso filmato si sono anche promesse di non lasciarsi mai più. Non è chiaro cosa abbia contribuito a riavvicinarle, anche se si vocifera che una probabile causa sia stata la rottura tra Paris Hilton e l’attore Chris Zylka, una storia che si è bruscamente conclusa poco prima del matrimonio.