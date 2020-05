Donna semi nuda passa dietro giornalista in diretta video da casa, ma non è la sua fidanzata

Tradisce la fidanzata con l’amante e viene smascherato dalle telecamere durante un collegamento tv: questo è quanto successo ad un noto giornalista spagnolo che nelle ultime ore è al centro del gossip internazionale a causa di una disavventura di cui è stato, suo malgrado, protagonista, suscitando tanta ilarità ma anche la delusione e la rabbia della sua partner ufficiale.

Una donna in topless è stata intravista dall’occhio indiscreto della telecamera del pc che il giornalista Alfonso Merlos stava usando per video collegarsi da casa sua durante un’intervista, riguardante l’emergenza dovuta al Coronavirus. Nel video, che ormai è diventato virale in rete, la donna che si vede passare dietro le spalle del giornalista, indossa della biancheria intima e tiene in mano un piatto.

Tradisce la fidanzata e viene smascherato in tv

Ma la cosa che ha incuriosito i fan del giornalista è il fatto che la donna in questione non è la sua storica fidanzata, bensì un’altra donna. Ora sono in tanti a domandarsi come si sentirà infatti Marta Lopes, la fidanzata ufficiale – almeno fino ad oggi – del celebre giornalista spagnolo, noto in Spagna anche per la sua partecipazione alla versione spagnola del reality show Grande Fratello.

Le malelingue del gossip locale sostengono che la donna intravista nel video sarebbe Alexa Rivas, una giornalista molto conosciuta nel mondo dello spettacolo e collega di Alfonso. Il giornalista spagnolo ha rotto il silenzio nelle ultime ore, lasciando una dichiarazione su quanto avvenuto a Web 24 Notizie, dicendo di non essere più sentimentalmente legato alla Lopez: “Al momento non voglio fare dichiarazione, né chiarire la situazione perché né ciò che viene pubblicato né detto, è in linea con la realtà“.

Negli ultimi giorni anche un altro famoso giornalista della rete televisiva ABC, Will Reeve, figlio dell’attore Christopher Reeve, è stato “tradito” dall’occhio indiscreto della telecamera del suo pc e, infatti, è apparso suo malgrado, a causa della cattiva angolazione della videocamera, in mutande durante un collegamento con Good Morning America, uno dei programmi più seguiti negli USA.