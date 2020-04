Donatella Rettore: "Mi hanno detto che non morirò, almeno non subito"

Donatella Rettore ha dato un annuncio importante dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico a causa di un tumore al seno e si tratta della seconda volta. La cantante ha sottolineato che è andata nel migliore dei modi dando delle buone notizie ai suoi fan e si è affidata alla propria pagina Instagram, dove ha fatto un ringraziamento speciale al medico occupatosi dell’operazione.

Queste sono state le parole al riguardo della cantante la quale ha affermato: “Mi hanno detto che non morirò almeno non subito, quella battaglia l’abbiamo vinta”. Successivamente è passata a fare i ringraziamenti al medico e alla sua equipe, attraverso queste dichiarazioni che non lasciano alcun dubbio: “Grazie al dottor Mora e al suo team, che non smetterò mai di ringraziare”.

Ha continuato poi dicendo che non è stato semplice, facendo riferimento anche al periodo di pandemia dovuto al Coronavirus. Questo ha scritto nel post: “Non è stato facile, perchè eravamo circondati da un’altra guerra, grazie al dottor Avventi, sempre premuroso e rassicurante, vi voglio bene e sempre riconoscente”.

I followers, dal canto loro hanno mostrato la propria vicinanza all’artista che vanta una carriera di oltre quarant’anni nel mondo della musica. Nella scorsa stagione la cantante del brano indimenticabile “Kobra” si è messa a confronto con il ruolo di giudice nella trasmissione presentata da Amadeus, “Ora o mai più”.

Non sono mancati i messaggi di affetto a Donatella Rettore da parte di personaggi del mondo dello spettacolo, tra i quali spicca il nome della conduttrice Mara Venier che ha scritto: “Ti voglio bene”. Non si possono dimenticare anche Loretta Goggi, Nina Soldano, Milena Miconi e Paola Iezzi. Quest’ultima ha scritto un commento di stima nei confronti di Donatella: “Brava Rettore, così si fa”.