Donatella Rettore, la tragica notizia è arrivata in diretta Tv

In questo periodo come si sa sono moltissimi i problemi che stanno attanagliando il mondo. I momenti no non riguardano soltanto la politica o ad esempio l’economia, ma come si sa ognuno di noi nella propria vita trascorre dei momenti che possono essere più o meno piacevoli. Sicuramente la malattia è una di quelle condizioni che crea apprensione tra le persone, basti pensare a quanto accaduto ad esempio ad alcun vip come Fedez, operato ad un tumore neuroendocrino al pancreas.

O come successo a Lino Banfi e sua moglie, i quali negli scorsi giorni sono risultati positivi al Covid-19. I due hanno trascorso qualche giorno di quarantena a casa, così come previsto dal protocollo sanitario: le loro condizioni di salute non destavano comunque nessuna preoccupazione, anche perchè Banfi e la moglie sono vaccinati. In queste ore si è diffusa una notizia circa la cantante Donatella Rettore, vediamo di cosa si tratta.

Donatella Rettore, la notizia shock

Chi conosce bene il mondo della musica avrà sicuramente sentito parlare della notissima cantante Donatella Rettore, una delle personalità più famose della canzone italiana. Purtroppo in questi giorni Donatella non sta molto bene e lo ha fatto sapere sui suoi profili social, i fan sono andati in apprensione.

La Rettore è stata infatti colpita dal Covid-19. In questo periodo il virus non sta lasciando praticamente scampo a nessuno, anche se con i vaccini i ricoveri per via della malattia grave e le morti a causa del Sars-CoV-2 sono diminuiti moltissimo. Nelle scorse settimane i casi nazionali hanno superato le 100mila unità giornaliere.

“Non poteva mancare e proprio adesso: sono positiva e con sintomi. Sto male e non ho altro da aggiungere. Spero di farcela… Vi abbraccio” – queste le parole con cui Donatella Rettore ha comunicato il suo malessere ai fan. La speranza è che adesso Donatella si rimetta presto e torni quindi alle sue attività.