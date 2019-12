Domenica In, Mara Venier criticata per l’intervista a Tiziano Ferro. La sua risposta mette tutti a tacere

L’intervista di Mara Venier a Tiziano Ferro, ha emozionato molto il pubblico di “Domenica In“. La loro chiacchierata ha toccato molti temi, tra cui la storia d’amore che sta vivendo il cantante con il suo attuale marito Victor Allen: i due si sono sposati a Los Angeles il 25 giugno scorso con una cerimonia in gran segreto, per poi scambiarsi di nuovo la promessa di matrimonio in terra italiana, precisamente a Sabaudia il 13 luglio. Un confronto vero, con stile e amorevolezza che ha messo a proprio agio Ferro, facendogli raccontare anche particolari inediti della sua storia.

L’artista, infatti, ha rivelato che la giornata in cui c’è stato l’incontro con il suo futuro consorte, è stata disastrosa in termini lavorativi – il singolo inciso non è stato mai pubblicato e il video della canzone cestinato – l’unica cosa che è rimasta di quel giorno è stato proprio quell’incontro che ha cambiato il suo destino per sempre.

Lui e Victor hanno preso quel loro primo caffè insieme, parlando per ben 4 ore senza accorgersi che il tempo stava passando in fretta. Quando poi si sono accorti che si avvicinava l’ora di cenare hanno deciso di trasformare quel caffè in una cena e nella decisione di stare insieme tutta la vita.

Domenica In, Mara Venier risponde alla critica sull’intervista a Tiziano Ferro

Sul web, però, non tutti hanno apprezzato la decisione di Mara Venier di ospitare Tiziano Ferro e di parlare della sua vita privata, proprio a ridosso delle feste natalizie: “Nel periodo delle feste natalizie, che è la festa della famiglia, non mi è piaciuta l’intervista ad un omose**uale. In altri periodi dell’anno ok”, ha commentato un utente in merito all’intervista.

La Venier non ha tardato a rispondere come solo lei sa fare, chiudendo la questione e mettendo l’accento sul punto fondamentale, quello che avrebbe dovuto essere chiaro a tutti fin da subito: “Cara, d’amore si può parlare tutto l’anno! Perché l’amore non ha se**o!”. Poche e concise parole che bastano per chiudere la questione.