"Doc – Nelle tue mani", Matilde Gioli racconta il suo incidente: “Ho rischiato la paralisi”

Matilde Gioli interpreta il ruolo della dottoressa Giulia Giordano nella fiction “Doc – Nelle tue mani” e il suo compito è quello di salvaguardare la salute dei degenti dell’ospedale nel quale è ambientata la storia del dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, che cerca di ricostruire la memoria persa dei suoi ultimi dodici anni dopo essere stato vittima di un tentato omicidio da parte del padre di un paziente deceduto.

Ma nella vita reale, quando era adolescente, Matilde Gioli, si è trovata a vivere il ruolo di paziente, rischiando la paralisi. L’attrice trentenne, nata a Milano da padre pugliese e madre toscana, che nella fiction è innamorata del dottor Fanti, ha raccontato l’episodio drammatico che avrebbe potuto cambiarle radicalmente la vita.

Tra i 15 e i 16 anni, Matilde era in vacanza studio a Londra e, in un momento di svago presso un parco acquatico, è stata vittima di un incidente. L’artista ha raccontato di essere stata travolta da un ragazzo del peso di circa 90 kg e che nell’impatto lei, più esile, ha avuto la peggio, con la frattura di cinque vertebre, rischiando anche la paraplegia.

Ne è seguito un lungo periodo di recupero in casa, circa due anni, con il busto che gli impediva di svolgere alcune delle attività che faceva regolarmente come la ginnastica ritmica, ma anche frequentare luoghi pubblici o andare a scuola in macchina. Dopo questo periodo di convalescenza, Matilde Gioli ha trovato uno sfogo nel nuoto sincronizzato.

Infatti i medici, per aiutarla nel recupero funzionale, le avevano consigliato di fare sport acquatici e così l’attrice si è dedicata a questa attività, fino ad arrivare a praticarla a livello agonistico. L’attrice, raccontando la sua esperienza, ha voluto lanciare un messaggio a chi si trova in difficoltà: “Si ricomincia sempre, basta trovare qualcosa di bello da cui ripartire”.