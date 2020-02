Discussione incandescente tra Alessia Marcuzzi e Selvaggia Lucarelli

Sta facendo rumore il botta e risposta plateale avvenuto tra due volti noti dello showbiz. Nel corso della terza serata del 70esimo Festival di Sanremo, gli animi sul social network Twitter si sono surriscaldati e, protagoniste di una discussione molto accesa, sono state Alessia Marcuzzi, popolare conduttrice Mediaset, e Selvaggia Lucarelli, mordace giornalista e opinionista televisiva.

Una discussione molto animata, un confronto al vetriolo che potrebbe aver sancito i dissapori tra le due. Sono state tante le frasi che non sono piaciute alla permalosa giornalista Selvaggia Lucarelli, ma nella fattispecie il tweet di un internauta sembrerebbe esser stato decisivo per scatenare una bufera social.

Se fino a ieri il clima tra Alessia Marcuzzi e Selvaggia Lucarelli sembrava esser pacifico e civile, adesso il tweet di un follower potrebbe aver capovolto tutto, scatenando la discordia tra le due coetanee. La popolare conduttrice di Canale 5, oltre a postare svariati tweet inerenti alle esibizioni del Festival di Sanremo 2020, ha risposto ai suoi fan mettendo un “mi piace” ad alcuni commenti ricevuti.

Alessia Marcuzzi sarebbe colpevole di aver cliccato “like” ad un tweet in cui le è stato fatto un complimento a discapito dell’opinionista Selvaggia Lucarelli. Ecco il tweet incriminato: “Alessia, quando leggo qualcosa di tuo so che ci sarà sempre il sorriso a differenza di qualche tua pseudo collega criticona come Selvaggia Lucarelli”. Ed è stato proprio il “mi piace” di Alessia Marcuzzi ad aver scatenato l’ira funesta di Selvaggia Lucarelli, la quale ha aspramente replicato: “Vedo il like di Alessia, ma sbaglia: io non sono una sua collega”. Il tutto sotto gli occhi dei loro followers, assetati di battibecchi e scontri sanguinolenti.

La conduttrice de “Le Iene” è intervenuta repentinamente prendendosi le proprie responsabilità e mettendo i puntini sulle i: “Veramente io non stavo proprio pensando a te Selvaggia, non avevo proprio visto il finale del tweet! Il mio like era per i complimenti sul mio sorriso! Se ti sei sentita presa in causa hai fatto tutto da sola e questo mi fa sorridere ancora di più. Love u collega”. Non pienamente soddisfatta della propria spiegazione, Alessia Marcuzzi avrebbe ha aggiunto: “Pensavo fosse un complimento ed ho messo il cuore, davvero non state bene!”, esprimendo tutto il suo sbigottimento e la sua incredulità.

Adesso l’atmosfera tra i due volti noti dello showbiz è divenuta davvero incandescente e molti fan si sarebbero schierati dalla parte della presentatrice di Canale 5, condannando la reazione esagerata avuta da Selvaggia Lucarelli. Una situazione davvero spinosa che Alessia Marcuzzi ha cercato di tamponare alla meno peggio.