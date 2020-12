Disavventura nella notte per Elisabetta Gregoraci: la showgirl chiama i pompieri

Anche se è uscita ormai da un paio di settimane dalla casa del Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci continua a essere grande protagonista del reality show dallo studio, dove ogni settimana si siede in prima fila per commentare le vicende dei suoi ex coinquilini di Cinecittà. E proprio dopo l’ultima diretta, che si è conclusa come sempre attorno all’una e mezza di notte, c’è stato un imprevisto che ha mandato letteralmente nel panico l’ex moglie di Flavio Briatore.

Avendo casa a Roma (si tratta di un appartamento che l’ex marito le ha lasciato dopo la separazione), la Gregoraci non è andata in albergo come gli altri ospiti del GF Vip 5, ma si è recata nella propria abitazione. Ha tirato fuori le chiavi dalla borsa e ha provato ad aprire, ed è a questo punto che ha avuto una brutta sorpresa: le chiavi non funzionavano, o meglio, erano rimaste bloccate nella serratura.

Elisabetta Gregoraci rimane fuori casa

Così, infreddolita e un po’ spaventata, ma sempre ironica, Elisabetta ha aperto una diretta su Instagram nella quale ha raccontato ai suoi followers quello che le stava succedendo. Loro si sono mostrati per lo più solidali (qualcuno voleva addirittura sapere l’indirizzo preciso per andare ad aiutarla) e c’è stato chi le ha chiesto in maniera goliardica se per caso Flavio Briatore non avesse cambiato le chiavi.

Mostrandosi anche molto auto-ironica, la showgirl ha letto il commento ridendo, quindi ha spiegato che no, Briatore non aveva cambiato nulla, ma evidentemente la chiave per qualche motivo si era incastrata nella serratura e non voleva saperne di girare. Elisabetta si è anche chiesta se fosse il caso di chiamare la portineria, ma essendo le due e mezza probabilmente la portiera dormiva e di certo non l’avrebbe presa bene.

“Qualcuno venga a salvarmi. Invece di fare la pazza in diretta, forse è il caso che chiami qualcuno” ha esclamato Elisabetta, rivolgendosi ancora ai fans che nonostante l’ora tarda la seguivano su Instagram. “Stasera mi tocca dormire sul pianerottolo!”. Per fortuna però non è stato così: chiusa la diretta, Elisabetta ha infatti chiamato i vigili del fuoco, che sono subito accorsi per aprire la porta e tirarla fuori dai guai.