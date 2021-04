Dimenticato Can Yaman, Diletta Leotta frequenterebbe il miliardario Ryan Friedkin

Sono passati pochi giorni da quando si sono diffuse le voci in merito a una possibile crisi tra Can Yaman e Diletta Leotta. A onor del vero, la storia d’amore tra la bionda conduttrice siciliana e il sex-symbol turco non ha mai convinto fino in fondo nessuno: troppe paparazzate che sembravano concordate, troppa freddezza tra i due piccioncini e nessun avvistamento da parte dei fan senza fotografi e giornalisti a seguito.

A un certo punto si è anche parlato di un matrimonio, se non imminente, quanto meno già programmato, con tanto di proposta da favola da parte di lui. Poi, il nulla: anche se nessuno dei diretti interessati ha smentito o confermato le voci di crisi (forse perché conviene continuare a far parlare di sé), di fatto l’attore più amato dalle italiane e la giornalista sportiva più sexy del Bel Paese sembrano tutt’altro che una coppia “normale”, mediamente affiatata.

Diletta Leotta avrebbe un nuovo amore: che fine ha fatto Can Yaman?

Nel frattempo, però, spunta un altro gossip che riguarda sempre la vita sentimentale di Diletta Leotta. Il pettegolezzo in questione circolerebbe da un po’ nel mondo del calcio e a rivelarlo è stato il portale Dagospia, da sempre ben informato su quello che accade ai vip e vippettini nostrani. Stando alle fonti di Dagospia, tra Can Yaman e Diletta ci sarebbe crisi per via di un altro uomo.

Pare infatti che la Leotta abbia cominciato a frequentare il miliardario americano Ryan Friedkin, vicepresidente della Roma Calcio. Stavolta a testimoniare il gossip non ci sarebbero delle foto: Diletta e Ryan, infatti, sarebbero molto gelosi della propria privacy; ma questo non ha impedito loro di essere avvistati insieme più volte in un hotel di Roma.

“Diletta Leotta, è Ryan Friedkin il motivo alla base della crisi con Can Yaman” sono le parole eloquenti di Dagospia. E ancora: “La bella presentatrice di Dazn e il vicepresidente della Roma sono stati avvistati insieme, per una settimana di fila, in un noto hotel della Capitale”. Sarà vero? Solo il tempo potrà dirlo.