Diletta Leotta: un bacio con Gigi D’Alessio

Cosa ne pensa l’autore

Petra Ambrosini - Questa foto ha causato tanto rumore e gossip per nulla: i due si stanno scambiando un semplice bacio sulla guancia nel momento di congedarsi, come due buoni amici. Nella foto è inoltre presente anche Daniele Scardinia, il fidanzato di Diletta, quindi non vi è proprio la possibilità di insinuare del tenero con il cantante partenopeo.