Diletta Leotta replica alla stoccata di Paola Ferrari: “Non sono rifatta”

Diletta Leotta, una delle più apprezzate giornaliste sportive della televisione italiana, è stata recentemente bacchettata da Paola Ferrari, che non ha gradito qualche intervento estetico di troppo della sua collega più giovane. Recentemente intervistata dal settimanale Oggi, la 58enne giornalista della Rai ha inizialmente lodato la professionalità della conduttrice di origini siciliane.

Dopo aver premesso che è molto bella ma anche capace, ha addirittura sostenuto che molto probabilmente è anche più brava di quanto non lo fosse stata lei all’età di 27 anni. Ciononostante non ha lesinato una piccola precisazione rivolta alla conduttrice che presta servizio sulla piattaforma Dazn. Per la moglie di Marco De Benedetti, uno dei valori più importanti in cui crede è senza dubbio il sapersi imparare ad accettare. In conseguenza di ciò, ha dichiarato di trovare “diseducativo che una ragazza decida di rifarsi il seno e il lato b”.

Non paga, Paola Ferrari ha ipotizzato che questi interventi hanno contribuito ad accelerare la sua popolarità maturata non solo in tv, ma anche sui social network. “Forse senza i ritocchini ci avrebbe messo più tempo per arrivare al successo”.

La replica di Diletta Leotta è arrivata in concomitanza con la consegna del tapiro d’oro da parte di Striscia la Notizia. Ed è proprio ai microfoni del tg satirico che Diletta Leotta ha ammesso di aver sentito le parole della giornalista di casa Rai. Così, dopo aver voluto ribadire di essere rimasta piacevolmente sorpresa di essere seguita da una conduttrice sportiva come Paola Ferrari, Diletta ha anche trovato spazio per controbattere alle accuse ricevute. “Io rifatta? Ma non è vero“.

Allo stesso tempo, dopo aver precisato di non aver mai avuto necessità di ricorrere ai servigi della più moderna chirurgia plastica, la conduttrice di Dazn ha anche aggiunto di essere molto contenta di aver ricevuto il suo primo tapiro.