Diletta Leotta, polemica per la dieta pre Sanremo: "Non ti crede nessuno"

Una delle donne più belle e apprezzate oggi nel panorama italiano. Diletta Leotta, all’età di 28 anni, ha già scalato le vette più alte del successo; in poco tempo la ragazza, grazie alla sua simpatia e soprattutto grazie alla sua bellezza, ha avuto un grande successo televisivo e non solo. Numerosi sono i progetti alla quale la Leotta ha preso parte, in veste di giornalista sportiva, radiofonica, negli spot televisivi, in varie interviste e in programmi famosi e, a quanto pare, prenderà parte anche al cast d’eccezione per Sanremo 2020.

Arrivata alla sua 70° edizione, la kermesse canora vedrà come principale conduttore Amadeus, affiancato da una corposa lista di nomi femminili, dove si leggono di fatto la Leotta, Mara Venier, Antonella Clerici, Laura Chimenti ed Emma D’Aquino. Una decisione di Amadeus, che ha scatenato non poche polemiche, anche a seguito delle frasi leggermente sessiste che ha affermato durante la presentazione dello staff.

Tutto sembra pronto per l’inizio della tradizionale kermesse canora, e sembra che anche la Leotta si stia preparando per essere al meglio in queste serate; come sempre la bella ragazza aggiorna sempre i suoi numerosi fan, sui principali profili social e di recente ha anche pubblicato una foto che ha fatto molto discutere, proprio a proposito della sua dieta, in vista della preparazione per Sanremo.

Con indosso solo una camicia e dei tacchi, la ragazza ha pubblicato una foto con un piatto tutt’altro che salutare, con scritto in didascalia: “Dieta pre Festival“. Il piatto incriminato erano dei toast con contorno di patatine fritte, un piatto notoriamente pesante e di certo non adatto a una dieta per prepararsi a Sanremo.

Come c’era da aspettarsi, la foto ha suscitato non poche polemiche e i suoi fan non hanno creduto minimamente che la ragazza abbia davvero consumato quel pasto, ricco di calorie e grassi saturi. Infatti tanti sono stati i commenti di incredulità: “A chi lo vuoi far credere che mangi questa roba?” o ancora: “Figurati se si mangia quelle schifezze… Fa la foto e poi mangia due foglie di insalata“. Insomma di certo la foto non ha ricevuto il successo sperato, i suoi fan infatti si sono sentiti presi in giro.