Diletta Leotta, il fidanzato Daniele Scardina considerato troppo brutto per stare con lei

La storia di Diletta Leotta con il pugile Daniele Scardina può essere considerata l’esempio di quello che viene definito come “body sharming”: si tratta di una forma di bullismo, legata alla derisione dell’aspetto fisico. Il mondo del web può essere spietato e questo ne è un caso esemplare, se si considera che Daniele Scardina viene ritenuto per l’aspetto fisico non all’altezza della giornalista siciliana.

La relazione tra la Leotta e il pugile è divenuta oggetto di discussione nel mondo dei social, dove sono arrivate delle pesanti offese nei confronti di Daniele Scardina. Queste sono le parole degli haters contro il pugile: “Sarà anche un peso massimo del pugilato, ma ricorda assai la bestia”. Lo sportivo viene ritenuto brutto e troppo tatuato per poter stare con la conduttrice di Dazn.

Le offese sui social

Non sono terminate le critiche sui social e uno degli utenti ha scritto contro il pugile e a favore di Diletta Leotta queste parole: “Davvero bellissima, non altrettanto il ragazzo, è meglio Koulibaly”. La coppia è al centro dell’attenzione del gossip a partire dalla scorsa estate, periodo nel quale Diletta Leotta e Daniele Scardina sono stati immortalati in Spagna e, precisamente, a Ibiza.

Recentemente Daniele Scardina, in un’intervista a “La gazzetta dello sport”, ha sottolineato che la relazione con la Leotta è divenuta molto importante. Il pugile ha fatto notare di essere dispiaciuto per il fatto di doversi staccare dalla compagna, in quanto deve fare ritorno a New York.

Queste dichiarazioni di Scardina dimostra che la Leotta è divenuta per lui una musa: “Quando combatto, vederla a bordo ring mi carica, ascolto i suoi incoraggiamenti, mi stimolano a fare meglio”. Il pugile ha rivelato che Diletta Leotta occupa nel suo cuore un posto pari a quello della madre: “Ogni tanto con lo sguardo cerco pure mia mamma, ma lei appena suona il gong inizia a vagare per il palazzetto”.