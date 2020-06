Diletta Leotta, furto in casa della giornalista: rubati oggetti per un valore di 150mila euro

Momenti di sentimenti contrastanti ha vissuto ieri la nota e bellissima giornalista sportiva Diletta Leotta. Dopo il suo gioioso inizio delle trasmissioni sportive sulla piattaforma Dazn la Leotta aveva, con immensa gioia, postato anche alcune storie su Instagram, come suo solito fare. Da momenti di felicità, la ragazza poco dopo è sprofondata nello sconforto più totale, dopo aver appreso che dei ladri sono penetrati nel suo appartamento a Milano, derubandole di tutti i suoi beni.

I ladri avevano studiato molto bene i movimenti della giornalista più amata del mondo calcistico, avevano osservato tutte le sue uscite e tutti suoi tempi che trascorre fuori casa, così da agire indisturbati, essendo sicuri dell’assenza prolungata della Leotta per molte ore consecutive. I ladri infatti, secondo le dinamiche fornite da Corriere.it e Repubblica.it, hanno raggiunto l’appartamento della donna tramite il balcone, nonostante la Leotta vivesse al nono piano di un palazzo a Milano.

Sembra che i ladri abbiano rubato l’intera cassaforte contenente gioielli preziosi della Leotta; i ladri infatti hanno preferito non perdere tempo a scassinare la cassaforte, il modo più veloce è stato sradicarla dal muro, per poi aprirla in tutta calma, una volta allontanatisi dalla scena del crimine.

Sembra che dentro la cassaforte ci fosse un bottino di tutto rispetto, orologi di importante valore, essendo quasi tutti Rolex, e altre pietre preziose della ragazza, che oltre al grande valore economico, avevano per la Leotta un intrinseco valore affettivo. Il bottino infatti, secondo una prima stima, sembra che si aggiri intorno ai 150mila euro.

I malviventi sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza installate in casa di Diletta, ovviamente tutti erano a viso coperto, ma sarà ora compito della polizia, intercettare la cassaforte della giornalista, prima che i ladri riescano ad aprirla. Al momento sia Diletta che il suo compagno Scardina, non hanno proferito parola in merito, ma sicuramente a breve aggiorneranno i loro tanti fan, che di certo stanno vivendo, insieme ai due ragazzi, dei momenti di forte dispiacere per l’accaduto.