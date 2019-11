Diletta Leotta e la sua notte di passione insieme al pugile Scardina

Nonostante le voci che circolavano sulla coppia del momento, tra la bella giornalista sportiva Diletta Leotta e il pugile Daniele Scardina, pare che i due stiano vivendo una gran bella relazione amorosa. Una relazione che va avanti da molte settimane, e pare quindi che la coppia stia vivendo un periodo davvero positivo, sotto l’aspetto amoroso.

Infatti in molti avevano notato una certa distanza tra i due, per svariati motivi: dagli impegni lavorativi della giornalista, agli allenamenti di lui, ed in tanti infatti avevano sentenziato che nella coppia circolasse un momento di crisi e malumore. Ma stando alle ultime indiscrezioni del noto settimanale “Chi” pare che i due ragazzi siano tutt’altro che in un periodo di crisi emotiva.

La bella giornalista infatti continua a far parlare di sé; nella fattispecie, è stato avvistato il pugile Scardina, dirigersi all’appartamento a Milano di Diletta, e passare la notte insieme a lei, per poi rivedere la coppia uscire dall’appartamento solo l’indomani, nella tarda mattinata ed uscendo di casa separati, per incontrarsi poi, successivamente, per pranzare insieme ad amici sulla terrazza del ristorante “Ceresio 7“.

In seguito pare che siano rientrati in casa, e la bella Leotta ha preso poi un taxi in serata, per dirigersi a lavoro presso gli studi di “Dazn“. Infatti il settimanale “Chi” afferma a proposito della coppia: “All’Allianz Cloud bastava guardare le espressioni di Diletta nei momenti più accesi del match per capire che il suo coinvolgimento andava ben oltre quello di una semplice spettatrice“.

Nessuna crisi dunque sembra scalfire il periodo d’amore che stanno vivendo i due ragazzi; di fatto pare che siano tutt’altro che distanziati. Ancora una volta la Leotta appare essere la regina del gossip, ma soprattutto dei social; la ragazza infatti appare molto attiva sui social network, soprattutto su “Instagram“, regalando scatti, spesso volte molto sexy, ai fan che seguono con gioia la giornalista sportiva.