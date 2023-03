Diletta Leotta è incinta: l’annuncio ufficiale insieme a Lorius Karius

Era già da tempo che giravano indiscrezioni al riguardo, ma è arrivata ora finalmente la conferma ufficiale: Diletta Leotta sarà presto mamma. Ad annunciare la notizia della gravidanza è stata la stessa Leotta, tramite un post su Instagram pubblicato insieme al compagno Loris Karius, il padre del bambino in arrivo.

“Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già?“, hanno scritto Diletta e Lorius nella caption del post, pubblicato sui rispettivi profili Instagram ufficiali in contemporanea. “Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Soon we’ll be three! (presto saremo in tre, ndr)”. I due fanno coppia fissa da circa cinque mesi.

Ad accompagnare la didascalia, un video dei due girato da una terza persona, che riprende presumibilmente il momento in cui hanno scoperto la gravidanza. Nel filmato, la conduttrice di Dazn sorride piangendo lacrime di gioia, mentre il calciatore tedesco la abbraccia e la bacia, mentre in sottofondo si sentono le note del brano “Fix You” della band inglese Coldplay.

La coppia si frequenta dallo scorso ottobre dopo essersi conosciuti a Londra, dove Diletta si trovava per lavorare sul suo inglese. La loro relazione è diventata subito seria, tanto che a Natale lui è volato in Sicilia per conoscere la famiglia di lei, e a Capodanno del 2022 hanno reso ufficiale la loro storia. L’inizio della relazione con il calciatore è arrivato poco dopo la fine della storia di Diletta con il modello bresciano Giacomo Cavalli, col quale era fidanzata dal 2021.

Loris è il portiere di riserva della squadra di Premier League Newcastle United Football Club, dove lavora da settembre, entrando in campo una sola volta. Il calciatore diventato celebre per le sue gaffe nella finale di Champions League del 2018, nella quale due suoi errori clamorosi “regalarono” due gol al Real Madrid contro il Liverpool, dove all’epoca militava.