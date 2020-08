Diletta Leotta e Ibrahimovic, si presenta da single ma era con la moglie

Non smette di rimbalzare la notizia di questo presunto flirt tra il noto calciatore di serie A, Zlatan Ibrahimovic e la giornalista sportiva Diletta Leotta. Una serie di informazioni che, se sommate insieme, hanno fatto nascere tutta una serie di indiscrezioni ed ipotesi, su un presunto corteggiamento tra i due protagonisti della vicenda.

La Leotta infatti, come oramai tutti sanno, è single da qualche settimana; di recente si è prestata in uno sport pubblicitario insieme ad Ibrahimovic, e lì sembra che sia scattato qualcosa che va ben oltre le semplice amicizia o una semplice collaborazione lavorativa. Secondo il noto settimanale “Chi“, sembra che di recente i due abbiano cenato insieme, in un noto locale sardo, tutto rigorosamente a porte chiuse, con tanto di bodyguard.

Nei virgolettati del settimanale infatti, si legge: “grazie a una telefonata dello staff di Ibra hanno cenato a porte chiuse nel privée, con tanto di bodyguard a proteggere“. Sempre il giornale inoltre, riporta che Ibra si era presentato da single, ma insieme a lui, sul suo yacht lussuoso, c’era anche sua moglie Helena Seger.

Tali indiscrezioni, circa il presunto flirt di Zlatan con la Leotta, sembra sia stato divulgato da una fonte molto vicina al calciatore, che preferisce ovviamente restare anonimo. Se da un lato c’è quindi questa nuova ipotesi che rimbalza più forte che mai, su tutte le principali pagine di cronaca rosa italiana, bisogna dire che dall’altra il calciatore si è da sempre dichiarato fedele nei confronti di sua moglie.

Con un matrimonio ventennale, due figli e tanto amore alla base, risulta difficile credere anche solo al flirt da parte di Ibra, considerando che il calciatore, a più riprese in passato aveva fatto delle bellissime dichiarazioni d’amore a sua moglie Helena: “Ha addomesticato il leone che è in me. Nei momenti più caldi, è lei a mantenere la calma. Senza di lei sarei potuto diventare una vergogna di uomo. Siamo felici da tanto tempo, non intendo rovinare la mia vita con lei con un passo falso“.