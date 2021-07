Diletta Leotta e Can Yaman, coppia affiatata ma nascono nuovi retroscena

Sono a pieno diritto la coppia del 2021. Le riviste di cronaca rosa hanno di fatto riempito pagine intere con la loro storia, con le foto in cui i due sono immortalati in atteggiamenti di tenere effusioni. Parliamo di Can Yaman e il volto simbolo di “Dzn” Diletta Leotta. Una coppia che sulla carta appare più affiatata che mai, perfetta sotto ogni punto di vista, ma c’è un però.

Sembra infatti che non è tutto oro ciò che luccica, tanto che di recente sono affiorati nuove interessanti indiscrezioni che hanno infatti fatto vacillare i fan, che del resto non ci hanno mai creduto fino in fondo alla storia tra i due, ma andiamo con ordine.

Diletta Leotta e Can Yaman: tutta finzione?

Dopo la vacanza in Turchia, la coppia, ritornata a Milano, è stata paparazzata in un noto locale milanese. Stando a quanto riferito a Deianira Marzano, dagli atteggiamenti assunti nel locale, a prima vista sembra che la coppia sia più innamorata che mai. Ecco infatti cosa ha ricevuto la Marzano su Instagram con tanto di foto prova: “Chi era lì ha affermato di aver visto una coppia affiatata e continuavano a scambiarsi baci e coccole“.

C’è però continua a nutrire dubbi e incertezze sulla coppia; in tanti sono convinti che quegli atteggiamenti sono solo ed unicamente di facciata, atti solo ad alimentare il mondo del gossip. Tra questi spicca il nome del noto paparazzo Paolone.

Il fotografo ha di fatto affermato, nonostante sia stato sprovvisto di foto che possa comprovare la sua teoria, che in realtà la coppia, dopo essere uscita dal locale a Milano, hanno assunto un atteggiamento tutt’altro che affiatato. I due infatti sembravano distaccati e freddi, tanto che Can ha poi raggiunto il suo albergo, dove ha pernottato. Insomma regna un vero alone di mistero intorno la coppia. Per saperne di più e diradare il mistero che aleggia intorno i due ragazzi, non resta altro che aspettare.