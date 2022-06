Diego Armando Maradona è vivo, la notizia virale: le foto stanno facendo il giro del mondo

Cosa ne pensa l’autore

Fede Sanapo - Una notizia assolutamente curiosa quella che arriva in queste ore, che ci fa capire comunque come l'amore per una persona possa a volte giocare scherzi. Certo, sicuramente questa persona assomigliava a Maradona, ma non era lui. I tifosi però hanno voluto credere che egli sia ancora tra noi, e che la sua scomparsa sia solo un brutto sogno. Purtroppo così non è.