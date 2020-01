Diana Del Bufalo: nuovo amore dopo Paolo Ruffini?

Ha fatto molta notizia la storia della rottura amorosa tra il regista e presentatore Paolo Ruffini e la cantante e conduttrice Diana Del Bufalo. La ragazza romana infatti aveva annunciato, tramite i suoi social network personali, che la storia tra i due fosse finita, spiegandone il motivo, e del suo immenso dolore.

Diana è divenuta un volto molto noto della tv Italiana grazie alla conduzione di “Colorado” delle passate edizioni, ma soprattutto anche grazie alle sue doti canore, che le hanno consentito di darsi battaglia sul palco del talent show “Amici”, un programma ideato da Maria De Filippi.

Non solo attrice e cantante, infatti la Del Bufalo ha avuto, nel corso della sua carriera, anche esperienze cinematografiche, di recente infatti ha preso parte a una pellicola insieme al noto attore Fabio De Luigi. Una ragazza che, nonostante la sua tenera età, ha già avuto modo di sperimentare varie esperienze lavorative.

Nonostante il dolore della rottura amorosa con il regista succitato, la Del Bufalo sembra aver colmato quel vuoto in poco tempo. Infatti di recente si è avuto modo di osservare la ragazza, frequentare abbastanza assiduamente casa Tavassi. Da un mese circa Diana pare abbia iniziato un flirt, o forse anche qualcosa di più, con Edoardo Tavassi, fratello della ex partecipante del “Grande Fratello” Guendalina.

Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate da ” VeryInutilePeople” pare che tra i due vi è qualcosa di più che un semplice flirt, tanto che i due hanno anche festeggiato il capodanno insieme, stando alle varie IG stories pubblicato sul social della ragazza. Non solo il capodanno 2020, ma sono tante le occasioni che hanno mostrato una certa affinità tra i due.

Di recente infatti, a confermare l’ipotesi succitata, è stata anche la partecipazione dei due ad un escape room; nonostante i due non siano ancora usciti allo scoperto, annunciando la storia in maniera ufficiale, non c’è dubbio che vi sia del tenero tra il Tavassi e la Del Bufalo. Solo il tempo potrà confermare o smentire questa nuova indiscrezione.