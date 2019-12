Diana del Bufalo e Paolo Ruffini, storia finita. Lo sfogo: "Ho pianto sul pavimento. Ascoltate il vostro sesto senso"

La storia tra Diana del Bufalo e Paolo Ruffini è arrivata al capolinea. Dopo un percorso travagliato che già li aveva visti allontanarsi più volte, ora la decisione sembra essere definitiva. Diana ha voluto pubblicare uno sfogo su Instagram che rende l’idea di come questo addio sia stato sofferto e per niente semplice.

La decisione di troncare definitivamente la loro storia risale a un mese e mezzo fa, proprio come scrive la del Bufalo, che inizia il suo lungo post con parole che rendono l’idea di quanto sia stato difficile l’ultimo periodo per lei: “Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo”.

Diana Del Bufalo si sfoga su Instagram dopo l’addio a Paolo Ruffini

Diana e Paolo hanno iniziato a frequentarsi nel 2015, ma la loro relazione ha sempre avuto periodi di alti e bassi che, però, fino a questo momento erano stati metabolizzati e superati. Con le parole della ragazza, ora, la decisione sembra invece essere definitiva e incontrovertibile. Non molto tempo fa, sempre lei, aveva chiosato sui social: “Chi non ha voluto quando poteva, non potrà quando vorrà…“. Ruffini le aveva in qualche modo risposto sulle pagine del settimanale “Novella 2000” con queste parole: “A volte viviamo alti e bassi come tutte le coppie: ci sono momenti difficili e momenti belli. Si vive un po’ alla giornata in questo senso, senza fare progetti. Ora, ad esempio, è un momento un po’ down. Passerà“. Ma la crisi non sembra essere passata, ed era sicuramente più grave di ciò che credevano.

“Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui…. tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare in me”, continua la Del Bufalo e, in un momento di sconforto, ammette amaramente che le persone non cambiano e soprattutto non “Si cambiano“.

Rivela di aver provato molta delusione e una sofferenza: “Che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna… per questo, lo ringrazio. A 29 anni posso dire di essere una donna cosciente, buona, completa e che sa quello che vuole! È poco? Non direi proprio!”.

Poi si rivolge direttamente al genere femminile e lancia un appello che in molti hanno tradotto come un possibile tradimento da parte di Ruffini: “Donne, lo sapete di avere il sesto senso… ascoltatelo. Grazie a tutti“.