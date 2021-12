Diana Del Bufalo: è bufera per il suo commento no vax

In un momento storico del genere, in cui la curva dei contagi ha raggiunto dei picchi paragonabili solo ai tempi andati delle prime ondate dei contagi di Covid-19, non è di certo consigliabile esprimere pareri no vax in pubblico, soprattutto se non si è esperti della materia. Lo ha sperimentato in prima persona la nota attrice ed volto di Amici, Diana Del Bufalo.

La ragazza ha infatti deciso di fare una diretta Instagram a poche ore dalla fine dell’anno, scambiando due parole con i suoi tanti fan. Tutto procedeva per il meglio, fino a quando la ragazza si ritrova ad affrontare l’argomento Covid, facendo una serie di commenti infelici per molti followers, arrivando infatti a scatenare una e vera e propria bufera mediatica sull’argomento.

Diana Del Bufalo e i commenti no vax: la bufera

Non si è atteso molto per constatare infatti la pioggia di commenti negativi nei confronti dell’attrice. Sono stati infatti in tanti a giudicare fuori luogo il parere della ragazza di non volersi sottoporre alla terza dose. Tra i pareri negativi spicca quello di Domenico Marocchi, volto di punta di Oggi, che in un recente Tweet ha così commentato la faccenda: “Diana Del Bufalo in una diretta delirante ha detto che non si vaccina perché le è stato sconsigliato, si fida del suo istinto e “vuol fare esperienza”. Dove, in terapia intensiva? Pessima. (come si può dare credito a una tizia così mentre i vaccini ci stanno salvando la pelle?)“.

Insomma sembra che l’uscita di Diana non abbia ricevuto una grande accoglienza, tanto che la ragazza ha poi deciso di tamponare la faccenda, affrontando ancora una volta il discorso: “Ma perchè, lo sto evitando, cosa volete sapere, ditemi? Perché dobbiamo parlare ancora del vaccino?“.

In poche ore, alla luce delle frasi pronunciate durante la diretta, sembra che Diana sia arrivata in cima alla lista dei personaggi più cliccati delle ultime ore in Italia. Che sia stato questo il vero obiettivo della ragazza, conscia dell’argomento oggi molto caldo? Chissà, non resta che attendere per scoprirlo.