Diana Del Bufalo: "Catcalling? Si, grazie". Scoppia la bufera sui social

Diana Del Bufalo è tornata alla ribalta della cronaca per alcune dichiarazioni clamorose rilasciate nelle ultime ore e che – neanche a dirlo – stanno infiammando il popolo del web. L’attrice e co-protagonista della serie tv Che Dio ci aiuti si è dichiarata favorevole al catcalling, ovvero quei complimenti non proprio eleganti fatti dagli uomini alle donne che camminano per strada.

“Sono una delle poche donne a cui piace il catcalling” ha affermato l’ex di Paolo Ruffini in una recente Instagram Stories. Poi l’attrice ha raccontato un aneddoto al riguardo. Mentre si trovava in macchina, due uomini, a distanza di cinque minuti l’hanno approcciata al grido di “ah bella, ah bona”.

Parole e apprezzamenti che la Del Bufalo ha tenuto a precisare non le dispiacciono affatto, anzi. L’unica cosa è che non li considerava tanto veritieri considerato lo stato in cui si trovava in quel momento. In un fiat le dichiarazioni rese dall’attrice durante le sue Instagram Stories sono diventate virali.

A tal punto che su Twitter il suo nome è svettato tra i trend topics. Come sempre accade in questi casi, le parole dell’ex di Paolo Rufini hanno diviso il popolo dei social. C’è chi ha trovato il suo intervento originaliee perfettamente in linea con il suo stile, ma c’è anche chi ha pesantemente criticato la posizione di Diana.

Tra gli ultimi personaggi dello showbiz che ha parlato pubblicamente del catcalling c’è anche Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha denunciato questo comportamento, augurandosi che presto tale pratica possa concludersi. Chissà cosa ne pensa di tutto ciò il nuovo fidanzato della Del Bufalo.

Dopo aver messo un punto alla relazione con Edoardo Tavassi, i fan si sono accorti che l’attrice appare spesso al fianco di un uomo. Di chi si tratta? Stando alle rivelazioni fatte dal portale Veryinutilpeople.it il nuovo compagno della star televisiva sarebbe il batterista Michele Villetti.