Diana De Bufalo fotografata insieme al nuovo fidanzato

Sembra oramai ufficiale la nuova storia d’amore di Diana De Bufalo. Il ragazzo in questione sembra essere una conoscenza abbastanza vecchia da parte di Diana, ma pare che i due da qualche mese abbiano iniziato a frequentarsi in maniera più assidua, tanto assidua che pare sia scattata la scintilla dell’amore.

Si parla del fratello dell’ex gieffina Guendalina Tavassi, ossia Edoardo Tavassi. I due sembrano molto felici insieme, infatti sono stati paparazzati dai fotografi del giornale di Alfonso Signorini mentre facevano shopping e non sono mancati scatti dove Diana sembrava molto più che felice, solare e divertita.

Dopo la storia d’amore andata molto male con il presentatore, regista e attore Paolo Ruffini, pare sia giunto per Diana il momento della rivalsa, di un cambio di vita. La storia sembra ancora una relazione segreta e del tutto ufficiosa, ma stando alle foto e ai vari commenti che Diana scrive su Instagram su quanto in questo periodo sia felice appare più che logico che per la ragazza sia giunto un nuovo amore nella sua vita.

Alla rivista “Oggi” inoltre Diana aveva anche rilasciato alcune dichiarazioni circa la sua passata liaison con Paolo Ruffini, affermando che dopo la rottura hanno anche avuto modo di sentirsi, per chiarire alcuni punti lasciati in sospeso; la Del Bufalo infatti afferma: “Ci siamo sentiti al telefono, accetto le sue scuse. Quel che non accetto sono i commenti di chi dice ‘Quando finisce un amore si sbaglia sempre in due’. A volte non è così. […] Io non ho mai sbagliato nella nostra storia“.

La Del Bufalo ora sembra intenzionata a vivere la sua nuova storia amorosa in maniera spontanea e soprattutto felice, consapevole che il peggio sia passato e che Edoardo è riuscito, per mezzo di amore e premure, a fargli dimenticare il brutto periodo trascorso.