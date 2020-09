Di nuovo gelo tra Barbara D’Urso e Alfonso Signorini: i motivi

Tra Barbara D’Urso e Alfonso Signorini è di nuovo calato il gelo. Tra la conduttrice Mediaset e il presentatore del “Grande Fratello Vip” vi è un rapporto altalenante. Dopo una lunga amicizia, Barbara e Signorini hanno litigato per diversi anni, salvo poi fare pace e adesso pare che abbiano discusso ancora una volta, interrompendo i rapporti.

A lanciare l’indiscrezione è stato il portale di Roberto D’Agostino “Dagospia“. In realtà il sentore lo si era già avuto nei giorni scorsi, quando la D’Urso e il direttore del settimanale “Chi”, si sono lanciati frecciatine a distanza, in tv e sui giornali. Stando a quanto si apprende dal portale di D’Agostino, i motivi alla base della rottura sarebbero di tipo professionale.

Nello specifico il contenzioso risalirebbe alla domenica pomeriggio di Canale 5. Da anni ormai, la domenica pomeriggio è saldamente nelle mani della D’Urso che, grazie alla sua “Domenica Live” si è conquistata l’appellativo di ‘signora della domenica’. Ma non è tutto, difatti anche la serata è da lei dominata, grazie al suo “Live- non è la D’Urso”.

Adesso però, sembrerebbe che questo equilibrio stia per crollare a causa dell’insediamento di Signorini. Difatti, pare che sia in cantiere un nuovo talk show tutto dedicato al “Grande Fratello Vip”. Nei giorni scorsi la D’Urso aveva fatto l’in bocca al lupo al giornalista, ma non aveva risparmiato una frecciata a causa del cast scelto per la quinta edizione vip del reality show. Infatti, diversi concorrenti provengono proprio dai salotti di Barbarella.

“Signorini lancia una frecciatina sul livello televisivo della collega in un’intervista a Libero, Barbara d’Urso risponde in tv ricordando la presenza dei suoi opinionisti al Grande Fratello Vip. Clima teso tra il giornalista e la conduttrice, dopo una pace sbandierata a inizio 2020 sarebbe calato nuovamente il gelo. Qualche giorno fa Carmelita all’invito di una giornalista a commentare le voci su una sostituzione domenicale, con accenno al nome di Signorini, aveva risposto: “No comment”, si legge sul portale “Dagosipia”.

Dunque, sarà vero? Barbara e Alfonso hanno nuovamente messo la parola fine alla loro amicizia? La domenica pomeriggio dovranno dividerla? Il loro legame è stato ricucito lo scorso anno, grazie ad un amico in comune, come avevano ammesso i diretti interessati e questa volta sembrerebbe essere nuovamente giunto al capolinea.