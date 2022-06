“Devo dirlo: sono gay”. L’attore pubblica una tenera foto col suo compagno e il mondo della tv impazzisce

Ascolta questo articolo

Al giorno d’oggi rivelare il proprio orientamento non è più un tabù, molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno deciso da tempo di fare outing e rivelare a tutti il proprio status. E’ di poco fa la notizia del coming out di un noto attore tedesco, conosciuto anche in Italia soprattutto per il ruolo dell’Imperatore d’Austria nella serie tv ‘Sissi’.

Il noto attore ha deciso di non nascondersi più e ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae abbracciato al suo fidanzato. Un’immagine tenera che ha suscitato grande clamore tra i fan, i quali gli hanno dimostrato grande vicinanza con innumerevoli messaggi di stima e affetto: ecco come ha risposto l’attore.

Il coming out del noto attore

Anche l’attore tedesco Jannik Schumann, classe 1992, ha deciso di rompere il silenzio sul suo orientamento semplicemente postando una foto con la sua nuova fiamma Felix Kruck. Si tratta di un insegnante di yoga, attualmente residente a Berlino, dove tiene lezioni private e workshop per aiutare chi si rivolge a lui.

A differenza di altri volti noti del mondo dello spettacolo, dichiaratisi contrari a rivelare queste informazioni sulla propria sfera privata, l’attore tedesco non si è fatto remore a presentare a tutti il suo nuovo fidanzato. Il post ha riscosso un successo notevole, con 7 mila commenti e più di 174 mila like, ai quali Schumann ha risposto commosso: “Sono sopraffatto da tutti questi messaggi, i commenti e l’amore che ci avete dato”.

Nonostante la giovane età, l’attore tedesco può vantare numerose apparizioni sia nel grande che nel piccolo schermo. Tra le prime fiction di successo ricordiamo la sua partecipazione a Cyber Girls, dove interpretava Nicolas, per poi consacrarsi nel ruolo di protagonista maschile nella serie Sissi, dove ha interpretato l’Imperatore Franz Joseph in una appassionante storia d’amore con la bellissima attrice Dominique Devenport.