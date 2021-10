Denise Esposito, compagna di Gigi D’Alessio, lancia una frecciata ad Anna Tatangelo

Negli ultimi mesi il cantante Gigi D’Alessio è tornato a far parlare di sé. E no, questa volta la sua musica non c’entra bensì a far rumore è la sua vita privata. Il cantante, archiviata la relazione con la collega Anna Tatangelo dalla quale ha avuto il piccolo Andrea, ha intrapreso una nuova storia d’amore con Denise Esposito, studentessa napoletana di 25 anni più giovane. Denise oggi è in attesa di un bambino da D’Alessio, il quinto per il cantante.

La notizia è rimbalzata in tutti i giornali di cronaca rosa e sul web. Un’ulteriore indiscrezione, parlava di una Tatangelo furiosa perché, insieme ad Andrea, avevano scoperto solo sui giornali della nuova paternità di Gigi. Quella che appunto era nata come un’indiscrezione è stata poi confermata dalla stessa cantante. Ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, Anna ha spiegato come sono andate le cose.

La Tatangelo si è mostrata delusa, molto delusa dal comportamento assunto da D’Alessio proprio perché ha scoperto dai giornali che lui è in procinto di diventare di nuovo padre. La delusione della cantante è da affiancare alla preoccupazione per Andrea. Gigi è tornato a vivere a Napoli e questo ha portato Anna a pensare che lui potesse allontanarsi da Andrea.

La Tatangelo ha però fatto capire a suo figlio che, anche se la mamma e il papà sono separati, non lo abbandoneranno mai. “Farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli“, queste le parole che Anna ha detto alla Toffanin.

Che D’Alessio non sia riuscito a parlarle perché il gossip è subito esploso? Che i rapporti siano davvero così tesi da non ritenere opportuno informarla? In merito a ciò, Anna non ha aggiunto nulla. Ciò che però non è passata inosservata è stata la reazione che ha avuto Denise sul finire dell’intervista della Tatangelo. Le parole che la giovane compagna del cantante ha postato su Instagram, sanno tanto di frecciata indirizzata proprio a Anna.

“Non curatevi solo del corpo che poi siete brutti dentro“, questo quanto scritto dalla Esposito. Ovviamente si tratta solo di supposizioni dato che Denise non ha fatto nomi né riferimenti all’intervista. In molti hanno supposto che quanto detto fosse indirizzato proprio alla cantante, ma nulla può dirsi certo. Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.