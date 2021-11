Denis Dosio, influencer seguitissimo sui social network, ha conquistato la sua notorietà al grande pubblico per la sua partecipazione nella quinta edizione del “Grande Fratello Vip“. Purtroppo però il ragazzo l’esperienza non resta del tutto indimenticabile, dal momento che viene squalificato da Alfonso Signorini a causa di una presunta bestemmia.

Negli ultimi mesi però Denis Dosio si sta godendo la sua popolarità sui social network, aprendo tra l’altro un canale su OnlyFans, un sito in cui viene consentito agli utenti di condividere le proprie foto semi-nude o completamente nude (ma anche video hot) in cambio di una quota associativa mensile. I guadagni per i creatori di contenuti sono davvero molto importanti, siccome la piattaforma si prende solamente il 12%.

Il nuovo video pubblicato da Denis Dosio

Come riportato da “Il Giornale“, con un articolo abbastanza duro nei confronti dell’influencer, Denis ha pubblicato su OnlyFans un video alquanto discutibile. Nella seguente clip, tra l’altro facilmente trovabile su Twitter (ove tra l’altro è arrivato in cima alle tendenze), si può vedere l’ex gieffino infilarsi praticamente delle patatine fritte all’interno del suo sedere.

A quanto pare però il video è piaciuto, poiché sempre come riportato dal sito: “L’influencer ha pure guadagnato un bel gruzzolo. Pare infatti che Dosio abbia ottenuto qualche migliaia di euro in circa 24 ore grazie alle visualizzazioni del suo contenuto a pagamento. Il che la dice lunga pure sulla lucidità degli utenti che hanno investito del denaro per vedere la scena”.

Il canale OnlyFans aperto da Denis nelle scorse settimane è stato catapultato immediatamente al centro dell’attenzione, dal momento che ha ottenuto migliaia di seguaci, ovviamente tutti paganti, nel giro di poche ore. Come facilmente visibile sulla homepage della sua pagina, l’abbonamento mensile costa circa 13 euro, mentre quelli da 3, 6 e 12 mesi costano rispettivamente 36, 70 e 124 euro.