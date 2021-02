Denis Dosio parla della possibilità di scrivere un libro e del "GF Vip": "È stata una esperienza indimenticabile"

Tra gli ex concorrenti del “Grande Fratello Vip” è presente anche Denis Dosio, squalificato da Alfonso Signorini e dai suoi autori per una presunta imprecazione esclamata nella casa. Lo YouTuber non ha mai negato di aver fatto questo brutto gesto, aggiugendo che è stata una delle cose più brutte successe nella sua vita.

Dopo un periodo di silenzio Denis Dosio ha lanciato un duro attacco nei confronti del “GF Vip” sulla vicenda di Dayane Mello con un messaggio su Twitter: “Ogni tanto mi piacerebbe sentirmi di essere stato parte di questo GF sapete, anche solo per qualche istante. Volevo essere lì a dare un’abbraccio in distanza a dayane ma okey, capisco”.

Denis Dosio parla del “GF Vip”

Il ragazzo ammette che la sua esperienza all’interno della casa è stata un po’ destabilizzante: “Io inizialmente non ci credevo e la prima volta che mi è arrivata la chiamata pensavo fosse uno scherzo de ‘Le Iene’. Quando ho iniziato a fare i primi casting via Zoom ho iniziato a capire che fosse reale, dal momento che in ogni provino c’era anche Alfonso Signorini. Nonostante la squalifica è stata una esperienza indimenticabile”.

Ribadisce nuovamente la sua delusione per non aver avuto la possibilità di consolare Dayane Mello, colpita dal grave lutto della scomparsa del fratello Lucas. I due, nel breve periodo in cui sono rimasti nella casa, hanno stretto un bel rapporto d’amicizia e quindi avrebbe voluto dire la sua.

Denis Dosio apre a un libro

Nella seconda parte d’intervista invece si parla dei progetti futuri di Denis Dosio. Al momento il ragazzo non vuole sbilanciarsi più di tanto, rivelando però che molto presto dovrebbero arrivare delle belle notizie nel campo lavorativo che potrebbe rendere felici i suoi fan.

E tra le possibile idee di Denis Dosio potrebbe esserci anche di fare un’autobiografia: “Un anno fa avrei detto immediatamente di no, poiché non avevo molto da raccontare. A oggi invece avrei delle esperienze e storie d’amore da raccontare che potrebbero aiutare qualcuno”.