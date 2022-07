Denis Dosio, la tremenda notizia sui social: Non ce la faccio, costretto a farlo.."

Ascolta questo articolo

In Italia ci sono tantissime personalità vip che molto spesso fanno parlare di sè. Queste personalità famose vengono molto seguite sui social network dalla gente, che si interessa anche alla loro privata e non soltanto a quella professionale. I social sono un vero boomerang per queste personalità, che spesso si vedono ritorcere contro di loro i contenuti che pubblicano. Basti pensare al caso della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, situazione divenuta ormai di dominio pubblico.

Soprattutto Ilary Blasi, alla pubblicazione del comunicato che ne annunciava la separazione, è stata attaccata da diverse personalità del mondo dello spettacolo, tra i tanti l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, che contro di lei ha utilizzato parole al vetriolo. Anche la giornalista Selvaggia Lucarelli, pur rispettando la decisione dei due di lasciarsi, ha criticato il comportamento di Ilary, affermando che visto come il suo matrimonio fosse stato in diretta tv, anche una eventuale separazione sarebbe finita su tutti i giornali. E in queste ore un altro vip è stato pesantamente insultato sui social.

Denis Dosio nella bufera

Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale e dai principali giornali di gossip l’influencer Denis Dosio è stato pesantemente insultato sui social dalle persone a causa di un suo video. Dosio è diventato famoso nel web grazie ai social e ad alcune apparizioni in moltissime trasmissione televisive, come la Pupa e il Secchione.

In particolar modo il social che gli ha dato risalto è Onlyfans, piattaforma dove sono iscritti anche tantissimi altri vip. “Dovrei essere a Ibiza e invece adesso devo andare in cantiere da mio zio a lavorare con 30 gradi. Non voglio farlo, non con questo caldo” – così ha detto l’influencer in un video sui social.

Salvo poi postare la continuazione del video dove egli si mostra su un lettino da spiaggia dicendo “per caso ci stavi credendo?”, riferendosi al fatto che dovesse andare a lavorare in un cantiere con 30 gradi al sole (temperature ben superata in questi giorni in tutta Italia). Il video è stato giudicato infantile dalle persone, che hanno fatto capire all’influencer come egli forse non sappia davvero cosa significa lavorare, e per questo ha ricevuto sequela di insulti.