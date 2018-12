Demi Moore è innamorata di una donna: la sua nuova fiamma è la stilista Masha Mandzuka

A quanto pare, dopo tante love story con alcuni degli uomini più desiderati del pianeta, Demi Moore ha deciso di cambiare genere. Messe alle spalle le relazioni con Freddy Moore, Bruce Willis e Ashton Kutcher, la star di Streaptease ha ora deciso di legarsi alla stilista serba Masha Mandzuka.

Le due donne sono state fotografate insieme solo qualche giorno fa, mentre erano intente a fare dello shopping in compagnia di Rumi, la figlia di due anni della designer di origini slave. Secondo il Daily Mail, Demi sarebbe molto legata alla bambina della compagna, con la quale si comporterebbe alla stessa stregua di una mamma.

Stando alle rivelazioni del quotidiano d’Oltremanica, Demi e Masha si sono conosciute dal 2014 e si frequentano da circa un paio di anni. Le indiscrezioni riportate dal tabloid britannico aggiungono che le due donne per vedersi sono spesso costrette ad attraversare l’intero paese. Demi Moore abita infatti a Los Angeles, centro nevralgico dell’industria cinematografica statunitense, mentre Masha abita a New York, la metropoli più fashion del mondo a stelle e strisce.

Alla luce di questa nuova relazione, la stampa ha messo da parte le precedenti voci che dipingevano la vita sentimentale della protagonista di Ghost come molto instabile. Dopo una lunga schiera di aspiranti toy boy, l’ex moglie di Bruce Willis avrebbe ritrovato la serenità e il sorriso tra le braccia di una donna.

Ad ogni modo da Belgrado, città natale della stilista, la notizia non sembra aver sollevato alcun clamore. Del loro legame se ne parla ormai da più di un anno, in quanto come confermato da un giornalista locale, Aleksandar Markovic, “Belgrado è una città in cui ci conosciamo tutti e ognuno sa della loro relazione”. Qui chiunque sembra essere a conoscenza della loro amicizia trasformatasi con il tempo in un legame decisamente più profondo. Proprio in ragione di questa considerazione, la coppia avrebbe convenuto di non dover più far mistero del loro amore.