Delia parla del matrimonio con Alex: "Cattiverie gratuite, abbiamo festeggiato il compromesso d’amore"

Il matrimonio tra Alex Belli e Delia Duran viene siglato a luglio presso la Tenuta de l’Annunziata a Uggiate-trevano, un piccolo comune della provincia di Como in Lombardia. I telespettatori hanno potuto vedere queste nozze durante l’ultima puntata di “Domenica Live“, ove la D’Urso ha annunciato questo matrimonio come un momento imperdibile.

Negli ultimi giorni però Mila Suarez, l’ex di Alex Belli, lancia una bomba che sta facendo molto discutere: “Una cosa da dire su loro due, è che non sono sposati. Quanto è brutto far credere di essere sposati quando non lo si è. I valori del matrimonio sono cose serie”.

Delia Duran parla del suo rapporto con Alex Belli

Questa voce viene poi confermata dal diretto interessato durante la diretta dell’8 novembre del “Grande Fratello Vip” su Canale 5, rivelando di aver fatto semplicemente delle promesse di matrimonio e una festa per celebrare il nostro amore sposandosi con il loro rito religioso.

In merito a questo argomento interviene anche Delia Duran che, intervistata al settimanale “Novella 2000” diretto da Roberto Alessi, ha voluto allontanare tutte le malelingue: “Io e Alex abbiamo festeggiato il compromesso d’amore. Vuol dire che abbiamo celebrato un rito religioso perché per noi è più importante la benedizione di Dio che il rito civile. Lo abbiamo mostrato anche in tv con Barbara D’Urso”. Sottolinea comunque di essere pronta a convolare a nozze nel prossimo futuro senza alcun tipo di problema.

Successivamente la modella venezuelana non si tira indietro nel punzecchiare le ex fidanzate di Alex Belli: “Quello che non mi spiego è che non appena mio marito è tornato in tv, in una trasmissione importante come il GF Vip, sono spuntate fuori le sue ex”.

Ritornando a parlare del rapporto, definito da molti speciale da parte di Alex Belli nei confronti di Soleil, l’influencer dichiara che è un argomento in cui può intromettersi solamente lei, e per questo motivo allontana sia Mila Suarez che Katarina Raniakova a dire la loro.