Delia Duran parla di Alex Belli: "Il tradimento con Carlo? L’ho ripagato con la stessa moneta"

Il trio amoroso formato da Delia Duran, Soleil Sorgè e Alex Belli è tra gli argomenti più chiacchierati della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Come abbiamo potuto vedere durante la diretta di lunedì Alex ha deciso di uscire insieme a Delia, disobbedendo al freeze imposto dagli autori venendo così squalificato da Signorini. Questa scelta però non viene apprezzata da Soleil, siccome in queste ore pare esserci rimasta molto male per i comportamenti tenuti dall’ex protagonista di “CentoVetrine” affermando di sentirsi essere presa in giro.

L’intervista rilasciata da Delia Duran

Come pubblicato sul sito di “Novella 2000” la modella venezuelana ha rilasciato una intervista al settimanale diretto da Roberto Alessi nel numero del 16 dicembre. Intanto sul portale però vengono anticipati alcuni spunti della sua lunga chiacchierata, ove parla del suo amante e dell’attuale rapporto con Alex Belli.

“È un ragazzo giovane, ed è la prima volta che esco con un ragazzo giovane, ma è molto maturo, una bella persona, che mi piace, con cui sono andata oltre al bacio a stampo” Delia, in questa intervista, spende delle belle parole per Carlo Cuozzo, la persona con cui è stata avvistata dal sito “Whoopsee”.

L’influencer rivela che si è trattato comunque di una specie di rivalsa: “Alex è gelosissimo. Ma secondo lui invece io non dovrei essere gelosa? Un uomo può tradire e una donna no? Lui vuole essere libero? Bene, adesso lo sono anch’io. L’ho ripagato con la stessa moneta“.

Delia non mette in dubbio che Alex possa provare un forte sentimento nei suoi confronti affermando però la poca capacità dell’attore di rimanere da solo. Nella parte finale della sua intervista poi ricorda le affermazioni di Belli sulle carte di credito e sul fatto che sia mantenuta: “Le carte le ho per pagare il mutuo, e anche nelle spese di casa ho sempre fatto la mia parte”.