Delia Duran: l’ex marito svela la verità sulla presunta aggressione

Si è verificata appena qualche giorno fa la vicenda riguardante la bella modella Delia Duran e l’attore della famosa fiction italiana “Cento Vetrine” Alex Belli, entrambi vittime di un’aggressione. Pare che il presunto aggressore della coppia sia stato proprio l’ex marito di Delia, ovvero Marco Nerozzi.

L’aggressione in questione pare abbia cagionato solo un leggero spavento ai danni della coppia ed una corsa al pronto soccorso per eventuali percosse ma, tutto sommato, i due ragazzi non hanno riportato gravi conseguenze. Ciononostante a gettare un’ombra su questa vicenda è stata l’ex ragazza di Alex Belli, Mila Suarez, acerrima nemica di Alex e Delia; la donna infatti non ha creduto ad una sola parola della vicenda, affermando che i due abbiano inventato, o almeno ingigantito, la questione.

Ovviamente la storia non poteva restare irrisolta e a far luce sulla questione ci ha pensato la presentatrice più famosa della Mediaset, ovvero Barbara D’Urso. Barbara infatti, nel tentativo di fornire un chiarimento sulla storia, ha deciso di concedere la possibilità di replicare anche al diretto interessato, ovvero proprio il presunto aggressore Marco Nerozzi, invitandolo al programma “Live – Non è la D’Urso“.

Dopo una lunga ma esaustiva spiegazione, Nerozzi riesce a chiarire la questione, affermando che la realtà dei fatti appare diversa da come la descrive l’attore Belli, e che di fatto non c’è stata alcuna colluttazione fisica, ma solo uno spavento; il litigio fuori dal tribunale c’è stato ma l’attore si è rinchiuso in auto ed in seguito è scappato chiedendo soccorso alla polizia in borghese.

Inoltre sempre Nerozzi afferma che in realtà il rapporto con sua moglie appare essere pacifico, attuando una separazione molto tranquilla e comprensiva, e che nonostante il divorzio in realtà continua a voler bene Delia, tanto da metterla in guarda da Belli attraverso dei consigli futuri; infatti Nerozzi, al programma, afferma di aver detto alla moglie: “Non sapevo chi fosse Alex Belli e quando mi sono informato, ed è facilissimo capirlo dalle interviste sia dell’ex moglie che di Mila, questo è un signore che prende, di notte va via e torna il giorno dopo“.