Delia Duran, la confessione intima lascia tutti a bocca aperta: "Io e Alex abbiamo una cosa in comune, ci piace il.."

Ascolta questo articolo

La vita amorosa di Alex Belli, noto per aver preso parte tra gli altri alla fiction Centovetrine, è stata sempre al centro del gossip. dopo la fine del matrimonio con Katarina e la fine della relazione con Mila Suarez, Alex Belli ha cominciato una relazione con Delia Duran, modella e attrice di origini venezuelane nata nel 1988 a Merida, che sta studiando marketing per diventare manager.

La coppia, tra il ponte del 25 aprile e del 1 maggio 2021, è volata alle Maldive e l’attore, sempre travolto dal ciclone del gossip per le sue storie d’amore, le ha fatto la proposta di matrimonio, con video immortalati Instragram, fino a convolare a notte a giugno 2021, a Como, dove il loro amore è iniziato.

Cosa sta accadendo

Dopo la crisi derivante dalla partecipazione del bell’attore al GF Vip e al suo avvicinamento a Solei Sorge, con un triangolo amoroso che è stato al centro di tutta l’attenzione dei telespettatori dell’edizione, pare che tutto questo sia ormai un vecchio ricordo e che i due piccioncini abbiamo ritrovato l’intesa, superando, con la forza del loro sentimento, le incomprensioni. Mentre Solei ha preferito tenersi fuori dalle presunte manipolazioni della coppia, prendendo le distanze dal ruolo di “terza incomoda” che le stavano dando popolarità ma, al contempo, le creavano non poco disagio, Delia e Alex hanno deciso di darsi una seconda possibilità, salvando il loro matrimonio, dato che hanno davvero moltissime cose in comune tra cui l’intesa perfetta sotto le lenzuola.

Parliamo di un punto non da poco, dato che non tutti gli innamorati sono travolti, come loro, dal fuoco della passione. La Duran, in una recente intervista a Novella 2000, ha solo speso belle parole per l’esperienza da concorrente al Grande Fratello Vip, parlando di un’esperienza formativa per la sua crescita e maturità.“Cosa mi è rimasto del Grande Fratello Vip? Sono cresciuta tantissimo a livello professionale e personale. Il reality ti dà la possibilità di conoscere meglio ogni aspetto del tuo carattere e, oggi posso dire di aver compreso i miei difetti ed i miei pregi. Per quanto riguarda Alex oggi posso dirlo: lo amo più di prima”. Una Delia Duran innamoratissima di suo marito, che ha colto l’occasione per ribadire cosa prova per lui.

La modella, poi, si è lasciata andata ad una forte confessione intima che ha lasciato a bocca aperta i suoi fan:“Alex e io abbiamo una cosa in comune che ci rende molto, ma molto uniti. Quale? Amiamo entrambi le donne, e questo rende il nostro rapporto ancora più bello e armonico. Per questo posso capirlo.” Delia non ha dubbi che Alex sia l’uomo della sua vita è anche per questo che con lui non si pone limiti: “Non c’è cosa più bella di quando in una relazione di coppia non ci sono limiti”. E voi, cosa ne pensate?