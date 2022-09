Delia Duran bacia una donna davanti ad Alex Belli: "Verità o recitazione?"

Ascolta questo articolo

Alex Belli e Delia Duran hanno conquistato le dinamiche della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, per via del loro triangolo amoroso insieme a Soleil Sorgè.

Tra Soleil e Alex sembrava, almeno nelle parti iniziali del “GF Vip”, che potesse nascere un qualcosa di più importante della semplice amicizia ma, con l’ingresso di Delia della casa e con l’allontanamento dell’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, entrambi si son decisi a prendere strade diverse ed a oggi avrebbero chiuso ogni tipo di rapporto.

Un nuovo triangolo amoroso per Alex Belli e Delia Duran

Intao pare che la coppia non abbia perso la sua passione per i “triangoli amorosi“. Come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù” Alex Belli e Delia Duran sono stati paparazzati dal settimanale “Vero”, diretto dal giornalista Giuseppe Lamanna, mentre la modella venezuelana si sta baciando con un’altra donna al momento sconosciuta.

“I tre sono super affiatati” si legge sul settimanale per poi venire aggiunto ulteriori dettagli su questa insolita uscita a tre avvenuta nel centro di Milano: “Le due si baciano in mezzo alla strada senza curarsi degli occhi indiscreti. È vera passione o stanno solo recitando, magari per il videoclip del brano di Alex? Infatti, da poco Belli ha lanciato il suo nuovo singolo Amore libero. Più che un amore libero questo sembra un vero e proprio harem”.

La rivista comunque avrebbe dei dubbi su questa paparazzata poiché, sempre come riportato dal sito “Blog Tivvù”, dietro a questa paparazzata avvenuta in una Milano semi-deserta la coppia sembrerebbe quasi sfilare in passerella. Effettivamente per Alex Belli questo tipo di notizie sono delle buone opportunità per pubblicizzare il suo nuovo singolo, un pseudo brano pop ove si parla di un “amore libero” e “senza limiti”.