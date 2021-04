Debora Villa, ricoverata in ospedale a Pasquetta: le sue condizioni

Per Debora Villa la giornata di Pasquetta non è stata di certo rilassante, infatti l’attrice è dovuta recarsi d’urgenza in ospedale dove si è reso necessario un suo ricovero. Per fortuna le sue condizioni di salute sembrano essere già migliorate, ma sono stati attimi di preoccupazione per lei.

L’attrice lombarda che si è fatta conoscere al grande pubblico soprattutto grazie al personaggio di Patty in “Camera Café“, è stata vittima di una reazione allergica. Tale reazione è stata particolarmente preoccupante, tanto che la Villa ha pensato di recarsi immediatamente al Pronto Soccorso.

Il messaggio di Debora Villa per i suoi fan

Tutto è rientrato da lì a poco, dopo essere stata sottoposta ad una flebo come lei stesso ha documentato tramite il suo profilo Instagram con un messaggio indirizzato ai suoi fan: “Siete veramente tanti a chiedermi come sto. Di solito vi rispondo a uno a uno ma siete troppi! Sono viva, hashtag #viva e hashtag #influencer anche quando sto male… vi mando un bacione!“.

In alcune Instagram Stories ha ironizzato sulla vicenda con un “intossicata ma viva“, facendo intendere però che la situazione sul principio non è stata di certo una passeggiata di salute. Molti i commenti che hanno confortato la simpatica comica, tra cui spiccano quelli di Alessia Marcuzzi, Filippo Nardi, Giulio Golia, Adriana Volpe e Nancy Brilli.

La carriera di Debora Villa inizia con Colorado Cafè, Sputnik, Super Ciro, e Zelig, dopo la sua formazione alla scuola di teatro di “Quelli di Grock“. Il vero successo per lei arriva però grazie all’interpretazione della segretaria svampitella, Patty, nella sit-com “Camera Café” che vedeva come protagonista il duo comico formato da Luca e Paolo. Questo format, ambientato davanti a una macchinetta del caffè di un’azienda, andò in onda dal 2003 al 2017, prima su Italia 1 per poi spostarsi su Rai 2.