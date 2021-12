Debora Pelamatti,moglie di Max Pezzali, in un’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli per Domani e riportata su Fanpage.it, ha affrontato un tema molto delicato: quello delle dipendenze affettive. Il cantante e la legale aziendale si sono conosciuti 26 anni fa e sono stati grandi amici fino a cinque anni fa quando tra loro è scattata la scintilla.

Il 29 aprile 2019 i due sono convolati a nozze. Prima di legarsi a Max Pezzali, Debora Pelamatti ha vissuto un amore malato con un uomo che la tradiva e la picchiava. A salvarla è stato proprio l’ex 883.

Un amore malato

Un amore malato, quello della Pelamatti, che era una donna serena e realizzata, laureata in Legge a Pavia, quando ha conosciuto l’uomo che le ha rovinato la vita, trasformandola in un incubo. E’ partito tutto da un messaggio su Facebook in cui l’uomo sosteneva di averla vista in un bar di Pavia, complimentandosi per la sua bellezza.

Da lì sono iniziati i gesti eclatanti per poterla conquistare, tipo la spiaggia intera affittata a Camogli e addobbata con candele per il suo compleanno, fino a quando Debora ha ceduto. Ma poi sono iniziati i tradimenti. Una sera, passando sotto casa del compagno, ha notato che c’era una donna che stava entrando, l’ha fermata e lei ha ammesso di avere una relazione con il suo compagno.

Dato che non c’è mai limite al peggio, la Pelamatti ha proseguito la relazione, scoprendo che il suo compagno non solo continuava a sentire la donna che aveva sorpreso sotto casa, ma che coltivava anche altre relazioni. Secondo Debora, trovava pretesti per lasciarla per qualche giorno, solo quando aveva intenzione di dedicarsi a un’altra fino a quando, a Miami, sbirciando tra i cellulari, scopre che lui ha una vita sentimentale decisamente affollata.

L’arrivo salvifico di Max Pezzali

Picchiata, con l’orecchio tumefatto, sbattuta con la testa contro il muro o contro il water...Debora aveva bisogno d’aiuto, vittima di violenze e umiliazioni. Max Pezzali, a quel punto, suo amico da anni, ha preso coraggio e le ha confessato di essersi innamorato di lei ma che, per non soffrire per come quel carnefice la stava riducendo, non le avrebbe più risposto.

E così è accaduto. Il cantante non si è fatto sentire per 3 giorni, nonostante Debora lo cercasse. Ma la notte dell’Epifania è corsa da lui, dicendogli che lo amava. Pensando che fosse ubriaca, l’artista l’ha fatto dormire nella camera degli ospiti, fino a quando, il giorno dopo, ha avuto la conferma che Debora ricambiava il suo amore.. conferma culminata con un un bacio. “L’amore di Max è stato la mia cura”, ha concluso Debora.