Dayane Mello, un’amica speciale svela: "Ci siamo viste fino a poco prima del suo ingresso al GF Vip"

Nell’edizione in corso del “Grande Fratello Vip” è uno dei personaggi più chiacchierati. Sempre pronta a lanciare la miccia per far esplodere il caos, non si è mai tirata indietro e si è sempre esposta in prima persona. Sia dentro che fuori la casa è amata e odiata, ma continua ad andare avanti nel suo percorso dopo 4 mesi di reclusione e dopo essere stata salvata tante e tante volte al televoto. Lei è Dayane Mello, protagonista indiscussa del “Grande Fratello Vip”.

All’interno della casa più spiata d’Italia, Dayane litiga tanto e pesantemente con i suoi compagni d’avventura. Con Rosalinda Cannavò invece, ha instaurato un feeling speciale che le ha portate ad avvicinarsi pericolosamente. Le due si sono più volte scambiate baci saffici e in molti hanno pensato che potesse nascere una vera e propria storia d’amore, anche se fuori Rosalinda è fidanzata con Giuliano. Le gieffine hanno poi litigato pesantemente e adesso sembra essere tornato il sereno.

Se nella casa la Cannavò è l’amica speciale della Mello, fuori la modella ha un’altra amica che si definisce speciale. Lei è Allegra e intervistata da “Giornalettissimo“, ha confermato il rapporto intimo che ha con la gieffina. La stessa Mello saluta spesso Allegra, definendola: “la mia amica lesbica“. Adesso, la ragazza che vive a Viareggio è uscita allo scoperto e ha parlato del suo rapporto con Dayane.

“Se tra noi è nata un’amicizia speciale? Assolutamente sì. Ogni volta che potevo andare a Milano, ci vedevamo. È venuta anche lei a Forte dei Marmi insieme alla figlia Sofia. L’ultima volta che l’ho vista? A fine agosto è stata qui da me dieci giorni, poi è partita per il Gf Vip e mi ha chiamato quando ha lasciato il telefono alla produzione: sono stata l’ultima telefonata“, ha confessato Allegra a Gabriele Parpiglia.

Dunque, la Mello e Allegra sono state insieme per 10 giorni, poco prima della partenza della modella per Roma per intraprendere così l’avventura del “Grande Fratello Vip”. I concorrenti inoltre, prima di entrare nella casa sono chiusi in albergo per qualche giorno e prima di lasciare i loro effetti personali, cellulare compreso, Dayane ha telefonato proprio ad Allegra.

Che quest’ultima sarà invitata dalla produzione per avere un confronto con la Mello, nella casa? Che si rivedranno direttamente quando la gieffina lascerà il reality? Sicuramente Dayane è una delle candidate alla vittoria finale e con ogni probabilità arriverà fino in fondo a questa avventura che dovrebbe concludersi a metà febbraio.