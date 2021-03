Dayane Mello trascorre la serata con Elettra Lamborghini

Da molti considerata la vincitrice morale del “Grande Fratello Vip“. Nonostante infatti lo scettro del vincitore sia spettato a Tommaso Zorzi, sono in tanti a pensare che la vittoria sarebbe dovuta spettare a Dayane Mello. La modella infatti, grazie anche al suo carattere e alle sue strategie, è riuscita a conquistare gran parte del pubblico del reality tanto che, alla fine del programma, si era addirittura pensato di fare colletta tra i fan per raggiungere la cifra del montepremi che non ha ricevuto Dayane, per la mancata vittoria.

Sembra che la ragazza non si sia persa d’animo, rimboccandosi le maniche e vagliando tutte le aspettative lavorative, che di certo in questo periodo non mancano per la modella. Di recente infatti si apprende che sono stati offerti tutta una serie di ingaggi per Dayane; sembra infatti che il GF Vip sia stato un ottimo trampolino di lancio per la modella.

Dayane Mello e l’incontro con Elettra Lamborghini

Una volta uscita dalla casa però, Dayane ha voluto riprendere prima la sua vita in mano, partendo dalla sua famiglia e poi dalle sue amicizie. Seguende il suo profilo Instagram si vedono infatti molte storie della scorsa serata, in cui si vede la modella passare dei piacevoli momenti con la sua amica, Elettra Lamborghini.

Non erano in molti a conoscere l’amicizia tra le due ragazze, ma pare che tra la modella e la futura opinionista de “L’isola dei Famosi” ci sia una bellissima amicizia che le lega da tempo.

I due volti dello spettacolo hanno anche in comune lo stesso agente, ovvero Paola Benegas, la quale seleziona per loro le migliori opportunità di lavoro. Chissà cosa ne penserà Rosalinda Cannavò, che durante la sua permanenza nella casa la stessa Lamborghini aveva manifestato apprezzamenti nei confronti dell’attrice. Proprio sul fronte Cannavò, vige anche un rapporto freddo e distaccato con Dayane, ma chissà che in futuro non possano nascere i presupposti per un riavvicinamento, proprio come era già capitato nella casa.