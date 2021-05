Dayane Mello smentisce i rumors: "Non sono fidanzata con Mario Balotelli"

Negli ultimi giorni si parla di un possibile riavvicinamento tra Dayane Mello e Mario Balotelli, attualmente calciatore del Monza. Super Mario non ha mai nascosto di provare una certa simpatia nei confronti della sua ex fidanzata, e per lei e suo fratello Enock è entrato anche nella casa del GF Vip per dare a entrambi forza e sostegno per la loro avventura.

Circa tre settimane fa il settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini che tra l’altro conduce il “Grande Fratello Vip”, ha confermato i rumors rivelando che Dayane sarebbe ritornata con Mario Balotelli: “Oggi si sono ritrovati e hanno ricominciato da capo una storia d’amore lontano dai flash e dalle telecamere. Il calciatore questa volta ha intenzioni serie”.

Le voci e la smentita di Dayane

Alcuni giorni fa sull’argomento è tornato a parlare Enock Barwuah in cui, intervistato da Giada Di Miceli nella trasmissione “Non succederà più” rivela di non saperne molto su questa storia:“Non lo so, me lo stai dicendo tu. Tra mio fratello Mario Balotelli e Dayane c’è sempre stata amicizia, devi chiederlo ai diretti interessati”.

In seguito a delle settimane di silenzio, Dayane Mello risponde per la prima volta a queste voci di gossip su questa possibile liaison. Lo fa tramite una storia di Instagram, in cui un suo fan le chiede se fosse fidanzata o meno in cui l’italo brasiliana smentisce categoricamente il pettegolezzo: “Non sono fidanzata. Spero che abbiate già capito questa cosa”.

Da parte di Mario Balotelli, invece, vige il silenzio più assoluto, siccome al momento sta cercando di portare la sua squadra in Serie A. Una certezza che ha deluso i fan di Dayane e Mario, siccome la maggior parte dei loro sostenitori si sarebbero aspettati una risposta positiva dopo il loro confronto nella casa e delle ultime foto uscite sui settimanali di gossip.